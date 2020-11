L’Aquila Futura: “Una federazione di Centrodestra per il bene della città”

L’AQUILA – “In questo momento così difficile per la nostra città, in cui la crisi pandemica sta creando non poche difficoltà, credo che la nostra Amministrazione di centrodestra dovrebbe superare tutte le distanze e mettere insieme idee e valori, per fare tutti insieme il bene dell’Aquila. In questi 3 anni e mezzo circa di amministrazione Biondi è stato fatto molto, ma oggi abbiamo il dovere di fare molto di più, lavorare a testa bassa per sconfiggere la pandemia, ma anche portare avanti i progetti in cantiere, così come le tante iniziative e azioni migliorative che abbiamo nel cassetto per la nostra città.

Allora perché non diamo forma a una federazione del centrodestra, come proposto dal senatore Salvini: in Consiglio comunale creiamo un grande gruppo del centrodestra al governo della nostra città; un gruppo che permetta di superare gli attuali schemi partitici, dando maggiore peso all’azione politica, facendo inoltre risparmiare anche risorse pubbliche alla comunità. Risorse che potrebbero essere investite su altri progetti più utili per il benessere dei cittadini. Sarebbe una dimostrazione di un grande senso di responsabilità che gli aquilani non potranno che apprezzare” si apprende nella nota del Gruppo Consiliare L’Aquila Futura.