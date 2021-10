Costa dei Trabocchi, sostenibilità ambientale e pesca: prorogato il bando

Il Flag Costa dei Trabocchi ha allungato i termini per la presentazione delle domande, che é stato fissato al 22 novembre

FOSSACESIA – C’è tempo fino al prossimo 22 novembre 2021, ore 23.59, per partecipare all’avviso pubblico a valere sull’Azione 1.C.2 “Attrezzature per la pesca artigianale selettiva e sostenibile”, rivolto alla marineria della provincia di Chieti.

Tale misura, che mira a proteggere il mare della Costa dei Trabocchi contribuendo alla crescita delle sue risorse biologiche e aiutare gli operatori della piccola pesca a migliorare il rendimento dei propri sforzi lavorativi, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 118 mila euro derivanti dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (PO FEAMP 2014-2020).

Beneficiari del bando sono in particolare gli armatori e i proprietari di imbarcazioni per la pesca artigianale che siano residenti o abbiano sede legale/operativa in uno dei comuni costieri della provincia di Chieti (da Francavilla a San Salvo). I soggetti interessati potranno contare su un contributo massimo di 3.000 euro (a fronte di una spesa massima ammissibile pari a 3.750 euro), non cumulabile con altri sostegni pubblici goduti dal beneficiario per lo stesso progetto di investimento e per le singole spese ammissibili.

Nel dettaglio, l’azione intende: favorire investimenti destinati ad attrezzature che migliorino la selettività della pesca con riguardo alla taglia o alla specie; sostenere investimenti a bordo o destinati ad attrezzature che eliminino i rigetti evitando e riducendo catture indesiderate; promuovere investimenti destinati ad attrezzature che limitino e, ove possibile, eliminino gli impatti fisici e biologici della pesca sull’ecosistema o sul fondo marino. L’obiettivo è, dunque, favorire l’acquisto di nuovi strumenti utili a una pesca più selettiva e sostenibile, come ad esempio reti a maglie più larghe di quelle attualmente in uso, nasse rigide per la cattura di cicale di mare e seppie, cogolli e cestelli per le lumachine di mare.

Per consentire una più ampia partecipazione al bando, il Flag Costa dei Trabocchi ha inoltre previsto una short list di tecnici, consultabile online sul sito del consorzio, disponibili a fornire supporto ai beneficiari nella presentazione delle istanze.

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando gli appositi moduli disponibili sul sito www.flagcostadeitrabocchi.it e pervenire entro le ore 23.59 del 22 novembre 2021, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo gac.costadeitrabocchi@legalmail.it, precisando nell’oggetto: “Nome beneficiario – domanda di partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’Azione 1.C.2 del PdA del Flag Costa dei Trabocchi”.