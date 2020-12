Teramo, corso per “Tecnico dei trattamenti estetici”: come partecipare

Corso gratuito per 12 giovani di età inferiore a 25 anni in possesso di una qualifica triennale IEFB; modulo di iscrizione sul sito di Eventitalia

TERAMO – Attraverso l’Avviso pubblico per la presentazione dell’offerta formativa duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) nella Regione Abruzzo (a.f. 2020-2021), la Regione ha recentemente affidato ad Eventitalia, organismo di formazione accreditato, un nuovo percorso di quarto anno rivolto a giovani di età inferiore a 25 anni in possesso di qualifica triennale di IeFP.

Il corso gratuito, finalizzato all’acquisizione del diploma professionale di IV anno IeFP di “Tecnico dei trattamenti estetici”, ha l’obiettivo di rafforzare i legami tra formazione iniziale e lavoro, facilitando le transizioni e l’effettiva occupabilità dei giovani, e di contrastare il fenomeno dell’abbandono formativo e della dispersione scolastica, introducendo una modalità di apprendimento duale che, nel salvaguardare l’acquisizione delle competenze culturali di base e tecnico-professionali, valorizza la modalità di apprendimento in contesto lavorativo.

Il corso è aperto a 12 giovani di età inferiore a 25 anni, individuati mediante un apposito Avviso di selezione pubblicato da Eventitalia, in possesso di una qualifica triennale di IeFP corrispondente e coerente con l’area professionale del percorso di “Tecnico dei trattamenti estetici”.

Il corso ha durata annuale ed è articolato in attività formative d’aula, laboratori professionalizzanti e di recupero e sviluppo degli apprendimenti, visite guidate presso eventi di settore oltre che in attività di alternanza “rafforzata” (stage curriculari) presso imprese del settore estetico.

Durante il percorso gli allievi verranno, altresì, supportati attraverso azioni di accompagnamento con attività di tutoraggio, orientamento, facilitazione e counselling e verranno formati attraverso ulteriori attività seminariali su tematiche di particolare interesse professionale. Inoltre, ai partecipanti verrà fornito gratuitamente il materiale didattico e sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per il trasporto ed i pasti.

Al termine del corso, agli alunni verranno rilasciati i crediti formativi maturati e gli allievi che avranno superato l’esame finale e conseguito il diploma professionale potranno scegliere se entrare nel mondo del lavoro o proseguire gli studi in un percorso scolastico di un Istituto professionale di Stato per il conseguimento del Diploma di scuola secondaria superiore.

Gli interessati potranno reperire i moduli di iscrizione sul sito www.eventitalia.net o presso gli uffici dell’organismo di formazione in via Brigiotti, 14 a Teramo e potranno presentare la propria candidatura nelle modalità indicate dall’Avviso di selezione entro e non oltre le ore 17.30 del 14/01/2021.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo sportello informativo di Eventitalia allo 0861/210821 oppure all’indirizzo e-mail info@eventitalia.net.