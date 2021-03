Corso online di filosofia attiva di Nuova Acropoli: aperte le pre-iscrizioni

L’associazione aquilana ha organizzato corso di 12 appuntamenti online utili per capire e vivere la propria vita da protagonisti

L’AQUILA – Nuova Acropoli, da 42 anni Filosofia, Cultura e Volontariato a L’Aquila invita a partecipare al Corso on-line di Filosofia Attiva: Tempi difficili? Per un mondo migliore serve essere migliori! Scopri la filosofia attiva! I primi passi in 12 appuntamenti online con pre-iscrizioni all’indirizzo email laquila@nuovaacropoli.it

“La Filosofia Attiva è una filosofia pratica, utile per capire e vivere la propria vita da protagonisti. Pensiero ed azione ci migliorano come esseri umani, facendo di noi un motore di cambiamento della nostra società. Chi desidera un mondo migliore e condivide l’idea che il processo di cambiamento della società dipende da ciascuno di noi, può provare la proposta di Filosofia Attiva.

Ci si incontrerà in video per dodici appuntamenti per dialogare su come poter affrontare meglio il periodo che stiamo vivendo e fare qualcosa per migliorare la nostra società. Si scopriranno insieme gli strumenti che la filosofia ci mette a disposizione seguendo le orme del grande Platone con la sua idea del mondo, si sarà Arjuna con gli stessi dubbi sul senso della vita e si andrà alla ricerca della felicità con gli Stoici.

Sarà solo un assaggio, ma darà l’idea di quanta abbondanza offra la tavola imbandita della filosofia. Non possiamo restare ad ammirarne la bellezza e varietà di colori; dobbiamo nutrirci di essa ed assimilarla per vivere meglio con noi e con gli altri. Questa è la proposta di Nuova Acropoli”.

Per informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, chiamare il numero 3339906989 oppure scrivere una e-mail a laquila@nuovaacropoli.it.