Corsi professionali a Pescara: settembre – ottobre 2019

In partenza nuovi corsi organizzati dalla Confcommercio di Pescara. A Settembre al via quello per pizzaiolo e pasticcere, a ottobre quello per barman e gelatiere

PESCARA – La Confcommercio di Pescara, in considerazione delle innumerevoli richieste ricevute e delle tante opportunità di lavoro in settori dinamici e in continua crescita, a settembre e ottobre riapre le porte alla scuola per pizzaioli, pasticceri, barman e gelatiere.

CORSO PER PIZZAIOLO

Dal 23 settembre prossimo, con il nuovo corso per pizzaiolo, sarà possibile apprendere tutti i segreti della pizza, mediante un percorso formativo di circa cinquanta ore articolato su dieci lezioni, comprendente una gara finale fra i corsisti. É un importante opportunità per affacciarsi in un settore che, soprattutto in un momento di crisi come quello attuale, può dare a tutti un’ottima possibilità di sbocco professionale. Il corso sarà tenuto dal docente Giampiero DI Biase, pizzaiolo professionista. Il costo del corso è di Euro 550,00 (Iva inclusa),comprendente tutte le dispense del corso ed i materiali per le prove pratiche Le lezioni teoriche e pratiche, si svolgeranno in apposite aule attrezzate presso l’azienda FARCO GRANDI IMPIANTI sita in Città Sant’Angelo (PE).

CORSO DI PASTICCERIA

Dal 30 settembre con il nuovo corso per pasticcere, sarà possibile apprendere i segreti delle torte classiche e moderne, delle crostate, delle paste con la crema, dei bignè, dei mignon, della biscotteria secca e del “pan di spagna”, mediante un percorso formativo di cinquanta ore articolato su dieci lezioni più una gara finale fra i corsisti. Il corso di pasticceria è aperto a tutti; a chi vuole approfondire la propria passione nel mondo della pasticceria e a chi vuole stupire i propri ospiti con dolci realizzati ad arte. Il corso sarà tenuto dal docente Moreno Rossoni. Il costo del corso è di Euro 580,00 (Iva inclusa), comprendente tutte le dispense del corso ed i materiali per le prove pratiche. Le lezioni, si svolgeranno in aule attrezzate presso la Pasticceria Dolcezze Nascoste per una durata complessiva di 50 ore, articolate in dieci lezioni con la preparazione di un gara finale.

CORSO BARMAN

Il 14 ottobre 2019 con il nuovo corso barman, invece sarà possibile apprendere le tecniche per la preparazione di cocktail e drink. Il corso rappresenta una grande occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi alla professione di barman o vogliono semplicemente incrementare la loro professionalità ed offrire alla clientela un servizio efficiente ed efficace. La frequenza del corso barman è un ottimo biglietto da visita per trovarsi pronti a lavorare. Il corso barman è strutturato in un primo livello articolato in sei lezioni, e di un secondo livello articolato in quattro lezioni. Il corso sarà tenuto dal maestro barman Massimo Urru. Il costo del I° Livello è di Euro 335,00 (Iva inclusa), comprende tutte le dispense del corso ed i materiali per le prove pratiche. Tutte le lezioni si svolgeranno in aule attrezzate presso la Confcommercio Pescara in Via Aldo Moro 1/3.

CORSO DA GELATIERE

Per finire dal 18 ottobre 2019, con il nuovo corso per gelatiere, sarà possibile apprendere i segreti del gelato artigianale. Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono diventare gelatieri, in particolar modo, per chi desidera aprire una propria gelateria. É anche consigliato a chi già opera ma vuole ampliare il proprio bagaglio di conoscenze. Le lezioni teoriche pratiche saranno tenute da Ida Di Biaggio maestra del settore, delegata Conpait Gelato. Il costo del corso è di Euro 660.00 (Iva inclusa). La parte teorica sarà tenuta presso la Confcommercio Pescara e la parte pratica presso un vero laboratorio. per una durata complessiva di 40 ore.