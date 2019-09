Riapre la Campagna Abbonamenti Pescara Calcio 2019-2020

PESCARA – La Delfino Pescara 1936 in una nuova comunica la riapertura della Campagna Abbonamenti Pescara Calcio 2019 2020 SerieBKT a partire dalle ore 10:00 di martedì 10 settembre sino alle ore 20:00 di venerdì 20 settembre.

I tagliandi saranno disponibili solo ed esclusivamente presso il The Official Store Pescara Calcio in Via Carducci.

Ricordiamo che la squadra è al lavoro per preparare al meglio la prossima sfida di campionato prevista per domenica 15 settembre alle ore 15 in trasferta contro il Cosenza che in classifica è al quint’ultimo posto con un punto in attivo, frutto di un pareggio e una sconfitta.