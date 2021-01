Corropoli, controlli dei Carabinieri: denunce e sanzioni anticovid

CORROPOLI (TE) – Colti da un’irrefrenabile passione fanno sesso in strada non curanti dei residenti. Coppia denunciata dai Carabinieri della Stazione di Corropoli per atti osceni in luogo pubblico. L’episodio in questione si è verificato a Corropoli alcune settimane fa ed ha visto protagonisti un 35enne ed una 26enne vibratiani che di passaggio nel in quel centro cittadino hanno parcheggiato la loro auto e dopo le iniziali effusioni sono scesi dal veicolo consumando un vero e proprio rapporto sessuale con tanto di stupore di alcuni residenti attratti dai gemiti di piacere della coppia.

A nulla sono valse le urla delle persone che – stigmatizzando l’episodio – chiedevano ai due di smetterla per l’osceno spettacolo, tant’è che hanno segnalato successivamente la vicenda ai Carabinieri che, giunti sul posto, hanno identificato la coppia focosa. La coppia è stata sanzionata per violazione delle misure anticovid.

Sempre a Corropoli, i militari della Stazione di Nereto, nel corso del servizio di controllo del territorio, questa notte, hanno controllato un’utilitaria con tre giovani ventenni a bordo. Nel corso della perquisizione veicolare e personale i Carabinieri hanno rinvenuto sulla persona di D.D. sei bustine contenenti complessivamente 35 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”, per il quale è scattata la denuncia All’Autorità giudiziaria per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e la segnalazione alla Prefettura per uso non terapeutico. Inoltre, per tutti e tre sono scattate le sanzioni anticovid per aver violato il coprifuoco imposto dal D.P.C.M. dalle 22.00 alle 05.00