A Corrado Oddi il prestigioso “Premio Amore per l’Abruzzo 2025”

TORTORETO (TE) – Sabato 2 agosto alle ore 21, sul Lungomare Largo Carducci di Tortoreto, Corrado Oddi sarà tra i protagonisti della nuova edizione del Premio “Amore per l’Abruzzo”, prestigioso riconoscimento istituito nel 1998 per celebrare le personalità che, con talento e passione, hanno contribuito a promuovere l’immagine dell’Abruzzo in Italia e nel mondo.

Professionista poliedrico, Oddi incarna con autenticità il ruolo di ambasciatore della cultura abruzzese, che racconta e rappresenta con dedizione attraverso le arti performative.

Attore, regista e doppiatore, Corrado Oddi è volto noto di cinema, teatro e televisione. Tra i suoi recenti successi spicca il ruolo del preside Gaetano in Un mondo a parte di Riccardo Milani, film campione d’incassi ambientato nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Nel 2025 Oddi tornerà sul grande schermo con Parola di Tommaso, omaggio intenso e poetico a Tommaso da Celano, primo biografo di San Francesco d’Assisi. Del film, firmato insieme al regista Matteo Vanni, Oddi è interprete e sceneggiatore, dando vita a un progetto che intreccia spiritualità, narrazione cinematografica e profondo radicamento territoriale.

Accanto alla carriera artistica, Oddi si distingue per il suo impegno nella promozione culturale. È ideatore e direttore di eventi nazionali di rilievo come il Dantedì di Avezzano e il Jacovella da Celano Film Festival. Nel 2021 è stato nominato Ambasciatore della Lettura dal CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura), ed è inserito nell’Albo degli esperti culturali del Comune dell’Aquila.

Il Premio “Amore per l’Abruzzo” 2025 rende, quindi, omaggio ad un artista che con l’arte e l’impegno continua a portare il cuore della regione nel panorama culturale italiano.