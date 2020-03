Coronavirus, volo Pescara – Milano sospeso fino al 3 aprile

PESCARA – L’Aeroporto d’Abruzzo, comunica le date ed i voli sospesi temporaneamente, dopo l’emanazione del Decreto Governativo, per contenere l’allarme coronavirus. Nello specifico, il volo da e per Milano Linate, operato dalla Compagnia di Bandiera Alitalia, è sospeso per ora e fino al prossimo 3 Aprile.

Anche il volo per Catania, operato dalla Compagnia Volotea, rimarrà a terra fino al 4 Aprile. Per quanto riguarda la Compagnia irlandese Ryanair, la cancellazione dei voli riguarda Bergamo, da Mercoledì e Bucarest, a partire da domani (martedì 10 marzo), sino a metà Aprile.

La SAGA (Società di gestione Aeroportuale), segue costantemente l’evoluzione normativa sulla materia, la cui continua evoluzione può comportare modifiche alle modalità di fruizione dei servizi aerei ed aeroportuali.