Coronavirus, a Silvi oltre 1.400 autodichiarazioni ritirate

La polizia locale sta verificando che gli spostamenti in auto siano motivati da esigenze lavorative, necessità o motivi di salute

SILVI (TE) – Le normative vigenti che contengono misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19, prevedoni che fino al prossimo 3 aprile, ci si possa spostare soltanto in casi tassativi (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza) e con un modulo di autocertificazione.

In osservanza di dette disposizioni la polizia locale di Silvi sta effettuando controlli sulle autodicgorazioni: finore sono state ririrate 1.400 su tuto il territorio comunale. Soltanto in un caso si é dovuto procedere allapplicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

Ricordando che, dichiarando il falso, si configura il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale previsto dall’art.495 del codice penale (“Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria persona è punito con la reclusione da uno a sei anni”). La segnalazione può provenire dal pubblico ufficiale ma anche da chiunque ne abbia avuto notizia. Si tratta infatti di un reato procedibile d’ufficio, che non richiede cioè che vi sia una parte lesa che sporga querela. Insomma, le autorità possono procedere a prescindere dal fatto che vi sia stato o meno una vittima.

Per chi si sposta addducendo una falsa dichiarazione per attestarne il motivo, é prevista anche la sanzione stabilita con il DPCM 8 marzo 2020: arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino 206 euro ex art 650 codice penale, salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del codice penale: delitti colposi contro la salute pubblica, che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica.