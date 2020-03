Coronavirus, sette giovani denunciati in provincia dell’Aquila

Sei giovani, di circa, 20 anni, percorrevano la Vallelonga con moto da cross mentre uno di 17 girava con moto da enduro a Pescasseroli

COLLELONGO – Sei giovani, pressapoco ventenni e provenienti da alcuni paesi della Marsica, sono stati segnalati all’Amministrazione Comunale di Collelongo da alcuni cittadini, in quanto stavano circolando con moto da cross lungo la Vallelonga. Le indagini della polizia locale, con i colleghi di Trasacco, Luco dei Marsi e Avezzano, hanno portato in poche ore all’identificazione dei ragazzi e alla conseguente denuncia all’Autorità Giudiziaria a sensi dell’articolo 650 del codice penale e dei Dpcm 9 marzo 2020 e 22 marzo 2020.

Un altro minorenne è stato denunciato a Pescasseroli perchè girava in paese in sella a una moto da enduro, senza targa. In questo caso, la segnalazione è stata trasmessa al Tribunale dei Minorenni dell’Aquila.

