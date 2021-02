Coronavirus Giulianova, i dati dal 9 al 12 febbraio: +25 nuovi positivi

GIULIANOVA – Il Siesp della Asl di Teramo ha comunicato al Comune di Giulianova i nuovi dati sui cittadini giuliesi positivi al Covid-19. Dal 9 al 12 febbraio si registrano in città 25 nuovi contagi. Sono invece 87 le persone guarite in questi giorni.

Ad oggi il numero totale di cittadini positivi al virus è 227. L’elenco fornito dalla Asl è in continuo aggiornamento, sia per quanto riguarda eventuali contagi sia per il numero di guariti.

Il prossimo bollettino sanitario verrà diramato lunedì 15 febbraio.

Come da prassi le comunicazioni sui contagi saranno diffuse con cadenza bisettimanale.

Il sindaco Jwan Costantini invita i cittadini al rispetto delle prescrizioni anti contagio, attraverso l’uso costante della mascherina e la pratica del distanziamento sociale.