Banca Popolare di Bari, importante incontro interistituzionale: ecco quando

D’Alberto: “L’obiettivo è di confermare la presenza della Banca sul territorio teramano e pescarese, in considerazione della nuova architettura, suggerendo percorsi che sappiano coniugare efficienza e territorialità”

TERAMO – Convocato dal Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto (anche in qualità di Presidente regionale ANCI) di intesa con l’Amministratore Delegato della Banca Popolare di Bari, il prossimo 23 febbraio alle ore 11.00 al Parco della Scienza, si terrà un importante incontro interistituzionale con il Presidente e lo stesso Amministratore Delegato della BPB, che porrà al centro della discussione la salvaguardia della permanenza dell’Istituto di credito sul territorio provinciale e regionale.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti istituzionali ed economici del territorio comunale, provinciale e regionale, i presidenti delle Commissioni Finanze dei due rami del Parlamento, il rappresentante territoriale di Banca d’Italia. Parteciperà anche la struttura Commissariale per gli aspetti che coinvolgono le aree del cratere sismico.

Si giunge a questo importante traguardo dopo mesi di interlocuzione, fondamentale per ricostruire un rapporto con i vertici dell’istituto di credito e per recuperare una rappresentatività che era indubbiamente indebolita.

“Mi sento di ringraziare i vertici della BPB – dichiara al riguardo Gianguido D’Alberto – per la disponibilità all’ascolto. L’obiettivo è di confermare la presenza della Banca sul territorio teramano e pescarese, in considerazione della nuova architettura, suggerendo percorsi che sappiano coniugare efficienza e territorialità. La partecipazione all’incontro dei maggiori rappresentanti istituzionali locali e nazionali e dei portatori di interesse economico – continua il Sindaco di Teramo – denota la volontà di questo territorio a non voler vedere disperso il patrimonio creditizio che una volta era di Banca Tercas e di Caripe. L’apertura dei vertici di BPB ci offre una occasione di confronto finalizzato alla tutela di questo patrimonio”.