Mammografie gratuite alle donne giuliesi in stato di fragilità economica, collaborazione Gruppo Medico D’Archivio-Comune di Giulianova nel segno della solidarietà e della prevenzione

GIULIANOVA – La prossima settimana prenderà avvio “Nessuno indietro”, importante iniziativa di solidarietà e prevenzione voluta dal Gruppo Medico D’Archivio con la collaborazione del Comune-Assessorato alle politiche sociali. Il Gruppo Medico D’Archivio, infatti, si è offerto di garantire gratuitamente una mammografia alle donne residenti a Giulianova, di età compresa tra i 46 e i 65 anni, che versano in una situazione documentata di fragilità economica.

Gli esami, rispettando rigidi protocolli a tutela della riservatezza dei soggetti beneficiari, verranno effettuati nella sede del Centro Diagnostico di via Galilei come gesto di solidarietà da parte di Claudio D’Archivio, direttore scientifico dell’omonimo Gruppo Medico, in considerazione delle difficili congiunture economiche del momento.

“La mia struttura – dichiara il dottor D’Archivio – ha sempre fatto della prevenzione la sua parola d’ordine. Quello del seno è, notoriamente, il primo tipo di tumore per diffusione e mortalità nella popolazione femminile. Tuttavia grazie alle maggiori conoscenze delle caratteristiche di questo tumore ed ai progressi nella diagnosi precoce e nel campo farmacologico, le probabilità di cura oggi sono molto aumentate. La pandemia ha però determinato pesanti contraccolpi sull’azione di prevenzione se nei primi cinque mesi dello scorso anno in Italia sono stati eseguiti circa un milione e quattrocentomila esami di screening in meno rispetto allo stesso periodo del 2019. Ritardi – continua il dottor D’Archivio – che hanno dato luogo ad una netta riduzione delle nuove diagnosi di tumore della mammella, ben 2.099 in meno. Ho ritenuto quindi mio dovere scendere in campo con questo progetto, non a caso chiamato “Nessuno indietro”, che ha subito incontrato il pieno sostegno dell’Amministrazione comunale, alla quale vanno i miei ringraziamenti per la collaborazione garantita”.

“È tuttavia mia intenzione proseguire nell’immediato futuro il progetto di prevenzione a favore delle fasce deboli della popolazione giuliese. Sempre in accordo con il Comune garantiremo infatti a donne e uomini, individuati dal Comune perché in stato di accertata difficoltà economica, uno screening gratuito a loro beneficio teso a prevenire situazioni di rischio per la salute: dalle patologie tumorali a quelle cardiache. Perché – conclude Claudio D’Archivio – non è giusto che chi si trova in una situazione di vulnerabilità economica debba rinunciare alla salute”.

“Siamo immensamente grati al dottor D’Archivio per la virtuosa iniziativa che ci ha proposto – dichiara il sindaco Jwan Costantini- mettendo a disposizione le proprie professionalità e quelle del prestigioso Gruppo medico di quelle donne della nostra comunità che, trovandosi purtroppo a vivere situazioni di disagio economico, con difficoltà avrebbero potuto usufruire di esami medici di prevenzione”.

“Il nostro comune vuole divulgare il messaggio che la prevenzione è fondamentale – dichiarano l’assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani e la presidente della Commissione Pari Opportunità Marilena Andreani – e potremo dar voce più intensamente al nostro appello grazie all’accordo stipulato con il Gruppo Medico D’Archivio. Dalla prossima settimana sarà concretamente attivo il progetto dal titolo “Nessuno indietro”, che intende garantire gratuitamente uno screening mammario alle donne residenti in Giulianova, di età compresa tra i 46 e i 65 anni, che versino in una situazione documentata di fragilità economica, individuate e contattate dai Servizi Sociali. Ringraziamo il dottor D’Archivio che, anche per il futuro, ha espresso la volontà di mettere a disposizione la sua professionalità medica a favore di chi ha bisogno”.

Nella foto del sindaco Jwan Costantini con il dottor Claudio D’Archivio.