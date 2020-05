Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 9 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 9 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 250 i pazienti ricoverati, 10 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 9 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 6 nuovi casi su un totale di 1189 tamponi analizzati, 250 pazienti (-13) , 10 (-2) in terapia intensiva.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La Giunta regionale ha approvato l’assegnazione delle risorse finanziarie stabilite dal maxi-emendamento alla legge di stabilità 2020, che prevede la ridistribuzione degli oltre 3 milioni di euro per i Comuni e le Province. La sinistra ha chiesto di prevedere risorse per le piccole medie imprese aventi sede nei comuni della “zona rossa” per garantire un sostegno a fondo perduto non inferiore a euro 3000 a quelle che ne facciano richiesta, al fine di consentire la liquidità necessaria per la ripartenza, in aggiunta ad altre misure eventualmente previste dalla regione, dal Governo o da altri enti di categoria. Il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari ha sottolineato che le delibere di attuazione delle legge che prevedeva aiuti per le imprese non ci sono ancora dopo 32 giorni quado ne sarebbero bastati 15. Paolucci (PD) ha chiesto un programma di distribuzione delle risorse arrivate dal Governo e un piano sanitario per controllare l’indice di contagio. Taglieri e Marcozzi del M5s si sono detti pronti a presentare interpellanza al Consiglio Regionale perché i codici identidicativi utiliazzati nella ASL2 sarebbero diversi da quelli delle altre aziende anitarie e perché il sistema non é quello indcato nell’ordinanza firmata da Marsilio. Nardella della UIL ha chiesto di andare incontro agli studenti universitari che stanno pagando affitti in Abruzzo senza poter fruire delle lezioni: la soluzione potrebbe essere un bonus per compenare le spese.

In vista della riapertura di bar e ristoranti Confartigianato ha stilato un elenco di comportamenti da tenere.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 9 MAGGIO 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 9 MAGGIO 2020

