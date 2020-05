Covid-19, la donazione dell’Associazione Onlus Tutela del Malato Pescara

La Onlus ha attivato una raccolta fondi, che ha raggiunto la somma di 53mila euro, di cui 52mila sono già stati versati alle aziende santarie

PESCARA – L’Associazione Onlus Tutela dei Diritti del Malato di Pescara, con sede presso l’Ospedale Civile, qualche settimana fa ha avviato ui social una raccolta fondi in favore dei Reparti di Microbiologia e Virologia dell’Ospedale Civile di Pescara diretta dal Dott. Paolo Fazii e finalizzata alle esigenze del servizio che si occupa dell’esame dei tamponi per la ricerca del Covid-19 (Coronavirus) – Centro di riferimento regionale per gli esami di diagnostica di laboratorio.

La raccolta é ancora aperta e finora é stata raccolta la somma di € 53.000,00. Di questa somma oltre 52 mila euro sono state versate alla Tesoreria della Ausl per istituire borse di studio a favore di tecnici di laboratorio che dovranno lavorare H24 all’analisi dei tamponi, anche grazie alla messa in uso del macchinario che, da lunedì prossimo, permetterà l’esame di circa 2.400 tamponi al giorno.

Per èartecipare alla raccolta sipuò versare sul conto corrente postale n. 19262658 – intestato all’associazione Tutela dei Diritti del Malato di Pescara – IBAN IT69 S076 0115 4000 00019262658 – con causale “Sostegno alla Microbiologia e Virologia-Ospedale di Pescara contro il Covid-19”

La Presidente della Onlus Dott.ssa Fiorella Cesaroni ha dichiarato che la raccolta fondi éandata oltre ogni più rosea aspettativa che dimostra la vicinanza della popolazione pescarese, al proprio ospedale nonché l’importanza del lavoro delle numerose associazioni di volontariato e onlus che collaborano per il bene della sanità pubblica e della salute dei pazienti.