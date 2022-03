Coronavirus in Abruzzo, i dati di oggi 8 marzo 2022

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati dell’8 marzo: in attesa dell’aggiornamento sono 294 i ricoverati, 12 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 8 marzo 2022 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 462 nuovi positivi, 1 decesso, 294 ricoverati in area medica, 12 in terapia intensiva, 64.807 in isolamento domiciliare.

I DATI DEL GIORNO 7 MARZO 2022

In attesa dei dati del giorno ricordiamo quelli del 7 marzo. Sono 462 (di età compresa tra 5 mesi e 96 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 270424. Dei positivi odierni, 295 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di un 89enne della provincia dell’Aquila) e sale a 3000. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 202311 dimessi/guariti (+444 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 65113* (+5 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 12586 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche)

294 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 64807 (+2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1279 tamponi molecolari (2086263 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3411 test antigenici (3009184).



Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 9.85 per cento.

Del totale dei casi positivi, 58184 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+106 rispetto a ieri), 74872 in provincia di Chieti (+151), 63192 in provincia di Pescara (+111), 66717 in provincia di Teramo (+70), 3634 fuori regione (+5) e 3825 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.