Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 8 maggio 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del giorno: in attesa dell’aggiornamento 307 ricoverati, 27 terapia intensiva

REGIONE – Sabato 8 maggio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 196 nuovi positivi, 6 deceduti, 61.947 guariti, 8.612 attualmente positivi, 307 ricoverati in area medica, 27 ricoverati in terapia intensiva , 7.797 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DELL’ 8 MAGGIO 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibili i dati aggiornati.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

L’Abruzzo é in zona gialla, salvo undici Comuni che sono ancora in zona rossa: e cioè, in Provincia di L’Aquila Capitignano e Oricola Sante Marie, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Barisciano, San Pio delle Camere; in Provincia di Teramo Giulianova, Torricella Sicura, Castellalto e Martinsicuro.

La visita a Pescara e L’Aquila del Generale di Corpo d’Armata, Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid, accompagnato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è stata l’occasione per toccare con mano come stia operando la macchina organizzativa regionale impegnata nella lotta alla pandemia, soprattutto sul fronte della vaccinazioni, nonostante le difficoltà legate alle caratteristiche orografiche del territorio in cui sono disseminati decine di Comuni minuscoli.

“Ho ringraziato il Generale Figliuolo per gli impegni assunti soprattutto in merito alla fornitura dei vaccini – ha affermato Marsilio – l’obiettivo è quello di consentire all’Abruzzo di mantenere il ritmo delle vaccinazioni che ora viaggiano intorno a quota11mila-12mila giornaliere e, se possibile, superare anche questa soglia. Il Commissario straordinario, dal canto suo, ci ha fatto i complimenti sia per l’organizzazione che per i traguardi già centrati ma l’ho ringraziato, a nome degli abruzzesi, per il grande spirito di collaborazione che sta caratterizzando il lavoro comune per portare l’Italia e quindi anche l’Abruzzo fuori dalla pandemia”.

“Oggi – aggiunge Liris – Figliuolo e Curcio hanno potuto toccare con mano l’imponente organizzazione che si sta mettendo in piedi per quanto riguarda l’ambito vaccinale, la sfida più importante per sconfiggere la pandemia. È su questo che ci stiamo misurando e su questo le istituzioni dovranno rendere conto alla popolazione, giorno dopo giorno. Al netto dei disagi che potrebbero comunque verificarsi, ciò che conta è la copertura vaccinale: stiamo facendo il massimo per raggiungere percentuali elevate nel più breve tempo possibile, in modo da ridare voce forza a un’economia che per troppo tempo stata messa in condizioni critiche”.

Intanto il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, è stato nominato tra i componenti del nuovo Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e con il rinnovo delle Commissioni, all’Abruzzo viene confermata la presidenza di quella “Politiche per il Turismo” – che da Commissione speciale diventa permanente – ed assegnato l’incarico di coordinatore vicario della Commissione Istruzione, Università e Ricerca. Riconoscimenti non di poco conto per la nostra regione e per il Presidente che testimoniano il ruolo che l’Abruzzo ha assunto, soprattutto nella gestione dell’emergenza sanitaria.