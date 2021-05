Primavera 2B, Pescara – Entella in diretta: cronaca e risultato

Dalle ore 14 in campo Pescara e Virtus Entella per il recupero della 4° giornata del girone di ritorno. Delfino che cerca l’allungo sul Lecce in vetta alla classifica

CITTÁ SANT’ANGELO – In campo oggi al Delfino Trading Center di Città Sant’Angelo il Pescara che affronta la Virtus Entella nella gara valida per il recupero della 4° giornata del Campionato Primavera 2B. Di seguito la diretta del match con le informazioni utili, formazioni ufficiali e tabellino. Seguirà resoconto della sfida. Ricordiamo che in classifica guida il Pescara con 38 punti seguito dal Lecce a 37 quindi Napoli e Virtus Entella 32, Spezia 28, Crotone e Benevento 22, Cosenza 22, Pisa 15, Reggina 12 e Salernitana 10.

IN CASO DI PROBLEMI NELLA VISUALIZZAZIONE SEGUIRE:

https://www.pescaracalcio.com/primavera2-pescaravirtusentella-live/

Formazioni ufficiali

PESCARA: Sorrentino, Longobardi, Mancini, D’Aloia, Chiacchia, Tringali, Blanuta, Caliò, Belloni. A disposizione: Mattia, Staver, Sakho, Pedicone, Kuqi, Dieye, De Marzo, Stampella, Seck, Salvatore, Mercado. Allenatore: Pierluigi Iervese

VIRTUS ENTELLA: Tozaj, Maresca, Basani, Macca, Grosso, Scaldarella, Fall, Prosdocimi, Olivieri, Mazzotta, Palade. A disposizione: Pastine, Bitti, Cavriani, Frateschi, Garbarino, Lagenlla, Matteazzi, Piredda, Tosi. Allenatore: Massimo Melucci

Arbitro: Niccolò Turrini della sezione di Firenze

Assistenti: Federico Fratello della sezione di Latina e Francesco Arena della sezione di Roma1