Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 4 gennaio 2021

Notizie del 4 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti 445 ricoverati, 41 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 4 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 207 nuovi positivi su 2077 tamponi analizzati. 2 decessi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 23.299. I ricoverati in malattie infettive erano 445, in terapia intensiva 41. Gli attualmente positivi erano 10.937.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Prosegue a L’Aquila, fino al 6 gennaio, lo screening di massa sulla popolazione scolastica. Intanto, il Comune di Sulmona e il Comune di Pratola Peligna, dal 4 al 6 gennaio, offriranno ai residenti delle due frazioni l’opportunità di sottoporsi al test rapido antigenico, in seguito all’ok arrivato ieri sera dalla Regione, al fine di individuare i positivi asintomatici, visto l’alto numero di persone riscontrate contagiate dal coronavirus e di quelle poste in sorveglianza attiva in queste frazioni.

Per un solo giorno si torna in zona arancione e come previsto dal decreto legge del 18 dicembre, i divieti anti-Covid saranno allentati. In zona arancione ci si potrà muovere liberamente, senza autocertificazione, all’interno del proprio Comune e rispettando il coprifuoco, che rimane valido dalle 22 alle 5. Non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune e della propria Regione salvo che per comprovate necessità e motivi di lavoro, studio e salute.

Gli abitanti del Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno, però, spostarsi per una distanza non superiore a 30 km, fermo restando il divieto verso i capoluoghi di Provincia. Si potrà sempre andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario, oltre che far visita a un’abitazione privata muovendosi in massimo due persone. Sarà inoltre prevista la possibilità di uscire per “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti”. Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno effettuare solo solo asporto.

Il 18 gennaio riapriranno gli impianti sciistici. “Oltre all’approvazione di un protocollo di sicurezza abbiamo ottenuto anche una data certa per la riapertura degli impianti di risalita che sarà il 18 gennaio, in modo da permettere agli operatori turistici invernali di preparare quel che resta della stagione. Ora aspettiamo la validazione del Comitato tecnico scientifico – conclude D’Amario -, ma possiamo dire che finalmente si può ripartire in sicurezza”, ha commentato il coordinatore nazionale degli assessori regionali al Turismo, Daniele D’Amario.