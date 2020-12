Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 31 dicembre 2020

Notizie del 31 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti 432 i ricoverati, 36 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 31 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 278 nuovi casi e 21 decessi, che hanno portato il totale a 1.206. Gli attualmente positivi erano 11.306, di cui 432 ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 36 in terapia intensiva, mentre gli altri 10.568 erano in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 31 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Da oggi e fino a domenica 3 gennaio tutto il territorio nazionale é in zona rossa. Si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute e con autocertificazione. Sono prevista alcune deroghe a tale ferree regole. Due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, é consentito a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private, con autocertificazione.

Dalla deroga non sono conteggiati gli under 14, i cui spostamenti saranno quindi consentiti. Chiusi i centri estetici, bar e ristoranti. Aperti invece supermercati, negozi di alimentari, di prima necessità, farmacie e parafarmacie, parrucchieri e barbieri. Fino alle 22 sono possibili le funzioni religiose. É consentito fare attività motoria nei pressi della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione e sportiva all’aperto in forma individuale. Il 4 gennaio si tornerà per un giorno in zona arancione perché il 5 e il 6 sarà di nuovo zona rossa per tutti.

Il Governatore Marsilio, nel corso della conferenza stampa per l’approvazione del bilancio di previsione si é detto certo che dal 7 gennaio l’Abruzzo sarà classificato come zona gialla. “Lo dico in virtu’ di almeno due elementi. L’ordinanza che poneva l’Abruzzo in zona arancione é scaduta il 27 dicembre e i dati erano compatibili con una classificazione gialla già prima di Natale”. “Abbiamo svuotato le terapie intensive e gli ospedali – ha proseguito- al di là di qualche assestamento giornaliero, il numero delle guarigioni continua ad essere molto più elevato dei nuovi positivi. La percentuale di positivi sui tamponi fatti é quasi la metà rispetto alla media nazionale. Continueremo con lo screening: il 2 gennaio parte Pescara e subito anche Chieti”. “Quando il dpcm delle festività cesserò i suoi effetti – ha aggiunto Marsilio – noi saremo zona gialla. Penso che i primi di gennaio si farà una nuova Cabina di regia per una nuova riclassificazione di tutte le Regioni, ma i dati che stiamo trasmettendo giorno per giorno sono largamente compatibili con la tendenza in corso ormai da settimane di progressivo miglioramento del quadro e pensiamo di aver affrontato bene la situazione critica ed emergenziale”.