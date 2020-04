Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 25 aprile 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 25 aprile 2020: in attesa del bollettino +18 casi su 1732 tamponi, 327 pazienti ricoverati (+5)

REGIONE – Sabato 25 aprile 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus.

Nella giornata di ieri il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 47, con la quale sono state revocate le zone rosse nei comuni della Val Fino. Su parere della Asl di Teramo e evidenziando la sensibile diminuzione di casi di covid 19, la Regione Abruzzo ha dunque revocato la zona rossa dai comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino.

Il direttore generale facente funzioni della ASL di Pescara, Antonio Caponetti, affiancato dal professor Giustino Parruti, direttore della UOC malattie infettive all’ospedale Santo Spirito di Pescara, ha annunciato, durante il collegamento con la trasmissione “La vita in diretta” su Rai 1, di avere raggiunto un’ importante intesa con l’Università della Pennsylvania per portare avanti un progetto molto a ricercare i determinanti genetici di questa infezione da Coronavirus. Un progetto al quale collaborerà anche l’Università di Chieti. Si attende il via libera da parte del Comitato etico.

Intanto mentre il Direttore Generale dell’USR Abruzzo, Antonella Tozza, parlando della situazione scolastica in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, esprime i suoi dubbi sulla didattica a distanza, a Chieti vengono consegnati tablet e pc per gli studenti in stato di bisogno. Non manca chi, alla uce della emergenza sanitaria ed economica, specula sul momento, aumentando in modo ingiustificato i prodotti alimentari e soprattutto nel mondo degli ortofrutticoli. A tale proposito l’Associazione consumatori Robin Hood invita a segnalare i casi di sciacallaggio.

CORONAVIRUS IN ABRUZZO OGGI

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 25 APRILE 2020

Nel primo pomeriggio sarà disponibile il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. Riportiamo pertanto l’ultimo aggiornamento disponibile in attesa dei nuovi dati.

I dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità nella giornata di ieri dicono che, rispetto a giovedì si é registrato un aumento di 18 casi su un totale di 1732 tamponi analizzati (1 per cento di positivi sul totale). Nella giornata del 24 aprile i positivi erano stati 52 su un totale di 1234 tamponi analizzati (4.2 per cento).

327 pazienti (+5) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva (42 in provincia dell’Aquila, 102 in provincia di Chieti, 138 in provincia di Pescara e 45 in provincia di Teramo), 28 (-3) in terapia intensiva (8 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Pescara e 7 in provincia di Teramo), mentre gli altri 1724 (-23) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl (120 in provincia dell’Aquila, 453 in provincia di Chieti, 824 in provincia di Pescara e 327 in provincia di Teramo).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 286 pazienti deceduti (+6): i nuovi decessi (alcuni dei quali avvenuti nei giorni scorsi, ma la cui positività al virus è arrivata nelle ultime 24 ore) riguardano un 62enne di Cepagatti, un 86enne di Teramo, un 74enne di Penne, un 78enne e una 37enne di Pescara, una 75enne di Arielli (spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone che potrebbero già essere state affette da patologie pregresse); 438 guariti (+33, di cui 181 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 257 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 32397 test, di cui 26195 sono risultati negativi.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 25 APRILE 2020