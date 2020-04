Giulianova, fondo di solidarietà: raggiunta quota 9mila euro

Sono destinati alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle utenze. Entro quindici giorni la pubblicazione online del bando

GIULIANOVA – L’Amministrazione Comunale ricorda ai cittadini che è ancora possibile effettuare donazioni al fondo di solidarietà istituito dall’Ente per sostenere i nuclei familiari giuliesi in difficoltà con i pagamenti delle utenze, a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Ad oggi la somma raggiunta è di oltre 9 mila euro, anche grazie alla generosità di associazioni, aziende e privati del territorio.

Si può donare ancora tramite bonifico bancario, codice IBAN IT 08 P 05424 04297 000050009246, con causale “Comune di Giulianova – Emergenza Covid-19”, Banca Popolare di Bari.

L’Amministrazione è al lavoro per redigere il bando a cui potranno accedere i cittadini in difficoltà con il pagamento delle bollette, che verrà pubblicato entro quindici giorni sul portale web del Comune di Giulianova.