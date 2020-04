Festa della liberazione 2020, la celebrazione a Castiglione Messer Raimondo

Senza dimenticare le 14 vittime del Covid-19 per il paese della Val Fino il 25 aprile é ripartenza: non più zona rossa e con Sindaco guarito

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – Il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D’Ercole, al cippo dei caduti per la celebrazione del 25 aprile da dichiarato all’Ansa che in questi giornisi é vissuto solo in piccola parte le privazioni che hanno vissuto i nostri nonni.

“Noi non abbiamo vissuto il dramma della guerra, ma alcune famiglie hanno sopportato dei lutti per la morte dei loro cari da virus. Noi rispetto a loro siamo stati privati della nostra libertà, ma a casa, e per il nostro bene. Siamo qui per ricordare anche loro“.

Per il paese della Val Fino, che qualche settimana fa era stato denominato la Vò d’Abruzzo per l’alta percentuale dei contagi, vive questo 25 aprile come una piccola ripartenza, senza dimenticare che 14 persone (su 2.200 abitanti) non ci sono più Proprio ieri il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza che decreta la fine della zona rossa mentre lo stesso Sindaco, dopo 35 giorni di quarantena, ha potuto annuncare la completa guarigione.