Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 23 maggio 2020

REGIONE – Sabato 23 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 8 casi nuovi, 157 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4 in terapia intensiva e 1.018 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha emanato un decreto inerente lo spostamento tra province confinanti di regioni diverse da sabato 23 maggio 2020. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha però prcisato che la mbilità interegionale é ammessa solo per “assoluta urgenza”: rientran onella dicitura anche le visite ai congiunti.

Approvata legge in Consiglio regionale per imprese e professionisti: vengono introdotte misure per imprese, partite Iva e professionisti, per un investimento complessivo nel tempo che sfiora gli 80 milioni di euro. Emanata anche l’ordinanza che consente, a decorrere dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia.

L’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato che da lunedì 25 maggio tutti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno visionare direttamente i referti dei tamponi per il Covid 19 accedendo al Portale del Medico, senza attendere dunque l’invio degli stessi da parte delle Asl. Sempre da lunedì la Croce Rossa Italiana contatterà telefonicamente i cittadini individuati dall’Istat per essere sottoposti a test sierologico nell’ambito dello studio nazionale che coinvolgerà 150mila cittadini in tutta Italia.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 23 MAGGIO 2020

Disponibili dalle prime ore del pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, li andiamo a vedere assieme.

