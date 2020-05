Scoppito, ecco la prima panchina rossa dopo il lockdown

SCOPPITO – “Ho partecipato questa mattina alla inaugurazione della panchina rossa 1522 a Collettara di Scoppito. Un evento organizzato dalla Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marco Giusti, con il coinvolgimento di associazioni ed in particolare del Centro Antiviolenza Donatella Tellini. Voglio ringraziare il Sindaco, l’assessora Pamela Soncini e tutta l’amministrazione per il lavoro svolto, infatti oltre alla panchina rossa, simbolo di impegno costante contro la violenza di genere, l’amministrazione ha anche attivato concrete iniziative con il Centro Antiviolenza, come hanno tenuto a raccontare Pamela Soncini e Simona Giannangeli.

L’impegno deve essere costante e deve coinvolgere gli uomini, perché le donne sono le vittime, ma ad abusare, violentare, uccidere sono purtroppo uomini che non sanno costruire rapporti seri e paritari con le donne. In Parlamento stiamo continuando, dopo la legge contro il femminicidio ed il codice rosa, ad affrontare il problema anche intervenendo con nuove risorse per il Piano nazionale Antiviolenza e per sostenere i centri antiviolenza nei territori. Questa mattina a Scoppito è ripartita la nostra costante mobilitazione contro la violenza e perché nessuna donna si senta sola”.

All’evento hanno partecipato anche Gilda Panella coordinatrice donne Democratiche della Provincia dell’Aquila, Valentina Raparelli del circolo Pd di Scoppito ed altri Sindaci del territorio e consiglieri comunali.