Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 23 giugno 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 41 ricoverati, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 23 giugno 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 13 nuovi positivi, nessun decesso decessi, 70844 attualmente positivi, 43 ricoverati in area medica, 2 in terapia intensiva. 1.172 le persone in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 23 GIUGNO 2021

Nel primo pomeriggio disponibili i dati del bollettino del giorno.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Dal 28 giugno cesserà l’obbligo di usare la mascherina all’aperto. Era uno dei limiti ancora vigenti dopo che l’Abruzzo é passato in zona bianca. Per il resto ora ci si può spostare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutte le attività economiche sono aperte senza limiti di orario: bar, ristoranti, palestre, piscine, sale giochi, teatri, cinema, musei. Nei ristoranti al chiuso vige il limite delle 6 persone allo stesso tavolo, mentre per gli spettacoli ci sono limiti massimi di capienza. Buffet consentiti, ma non ci può servire da soli. Le discoteche sono aperte ma non si può ballare.

Green Pass

Dal prossimo 1 luglio entrerà in vigore la Certificazione verde Covid-19, che servirà per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.

La persona che è stata vaccinata contro il Covid-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico o è guarita da Covid-19 potrà ottenere la Certificazione verde Covid-19.L’emissione della Certificazione viene notificata via posta elettronica o SMS. E da quel momento si potrà scaricarla accedendo alle piattaforme digitali dedicate. Riceverai l’email da “Ministero della Salute” (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da “Min Salute”. La Certificazione verde Covid-19 contiene un codice a barre bidimensionale (QR code) con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato. L’autenticità e validità della certificazione sono verificate attraverso APP nazionali. I dati personali del titolare della certificazione non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.

Vaccini

É attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Le somministrazioni ai maturandi saranno effettuate fino a domani, dalle 18 alle 23.

On line anche la piattaforma telematica regionale riservata alle aziende produttive che vogliono attivare un punto di vaccinazione straordinario riservato ai dipendenti e ai loro familiari all’interno di proprie strutture. Per accedere alla piattaforma, contenente tutte le indicazioni necessarie a formalizzare la richiesta, basta collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e proseguire nella sezione dedicata alle vaccinazioni.

in provincia di Chieti l’Azienda sanitaria locale ha messo a disposizione dei medici di famiglia 12mila vaccini da utilizzare entro il 1° luglio per le prime dosi dei propri assistiti o, anche, degli assistiti degli altri medici di medicina generale. Si tratta di 3mila dosi di Johnson & Johnson, 4mila Pfizer e 5mila AstraZeneca.

Se la vaccinazione negli studi dei medici di medicina generale,però, stenta a decollare, la Asl Lanciano Vasto Chieti si fa avanti per coprire gli spazi e immette altri ottomila posti prenotabili sulla piattaforma on line di Poste italiane. Questa la novità alla luce della partenza fiacca in provincia di Chieti della campagna vaccinale capillare grazie alle 12mila dosi messe a disposizione dei medici di famiglia: nella prima giornata sono state somministrate sei dosi Pfizer, il che vuol dire che ha vaccinato un solo medico.

Prenderanno il via il prossimo primo luglio le vaccinazioni anti Covid 19 nelle 225 farmacie abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Le prenotazioni partiranno nei prossimi giorni e saranno gestite direttamente dalle farmacie, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini (una a vettori adenovirali e una a rna messaggero) per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Nella prima settimana ogni farmacia riceverà 28 dosi, che saliranno a 34 nella seconda e a 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi in base alle prenotazioni ricevute. Le forniture alle farmacie territoriali saranno garantite dalle farmacie ospedaliere.