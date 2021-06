Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 19 giugno 2021

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino del giorno: in attesa dell’aggiornamento 52 ricoverati, 1 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 19 giugno 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 25 nuovi positivi, nessun decesso, 1277 attualmente positivi, 52 ricoverati in area medica, 1 ricoverati in terapia intensiva, 1.245 in isolamento domiciliare.

L’Abruzzo, come tutte le altre Regioni tranne la Val d’Aosta, é in zona bianca e quindici si può spostare liberamente a qualsiasi ora del giorno e della notte. Tutte le attività economiche sono aperte senza limiti di orario: bar, ristoranti, palestre, piscine, sale giochi, teatri, cinema, musei. Nei ristoranti al chiuso vige il limite delle 6 persone allo stesso tavolo, mentre per gli spettacoli ci sono limiti massimi di capienza. Buffet consentiti, ma non ci può servire da soli. Le discoteche sono aperte ma non si può ballare. Restano ferme le regole fondamentali: obbligatorio indossare sempre la mascherina, anche all’aperto con possibilità di toglierla solo in luoghi isolati, durante l’attività fisica e presso i locali quando si mangia o si beve. Sono ancora vietati gli assembramenti, al chiuso come all’aperto. E resta necessaria la frequente igienizzazione delle mani.

Vaccini

É attiva la piattaforma Poste per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid 19 riservata a tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni. Per prenotarsi basta collegarsi all’indirizzo https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ inserendo il proprio codice fiscale e il numero di tessera sanitaria. Le somministrazioni ai maturandi saranno effettuate fino a domani, dalle 18 alle 23.

On line anche la piattaforma telematica regionale riservata alle aziende produttive che vogliono attivare un punto di vaccinazione straordinario riservato ai dipendenti e ai loro familiari all’interno di proprie strutture. Per accedere alla piattaforma, contenente tutte le indicazioni necessarie a formalizzare la richiesta, basta collegarsi al portale sanita.regione.abruzzo.it e proseguire nella sezione dedicata alle vaccinazioni.

Il drive-in per i tamponi molecolari di Lanciano resterà aperto dalle ore 8.00 alle 13.30. A decorrere da sabato 26 giugno 2021 e per tutti i sabato successivi resteranno chiusi i drive-in di Chieti, Ortona, Lanciano e il drive-through Difesa di Vasto.

Una chiamata speciale per gli over 60 di Lanciano e zone limitrofe: domani, al Pala Masciangelo, open day dedicato a loro con il vaccino Johnson & Johnson. Durante la giornata (dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00) le persone appartenenti a tale categoria potranno presentarsi liberamente, senza prenotazione, per essere vaccinate con la mono somministrazione e concludere così il ciclo in un’unica seduta, senza necessità di fare il richiamo. La Asl ha stimato di poter vaccinare fino a mille persone, grazie a una buona disponibilità di dosi.

Prenderanno il via il prossimo primo luglio le vaccinazioni anti Covid 19 nelle 225 farmacie abruzzesi che hanno aderito alla campagna. Le prenotazioni partiranno nei prossimi giorni e saranno gestite direttamente dalle farmacie, che avranno a disposizione due tipologie di vaccini (una a vettori adenovirali e una a rna messaggero) per consentire le somministrazioni a tutte le fasce di età a partire dai 12 anni. Nella prima settimana ogni farmacia riceverà 28 dosi, che saliranno a 34 nella seconda e a 40 nella terza, per poi essere parametrate alle effettive necessità delle sedi in base alle prenotazioni ricevute. Le forniture alle farmacie territoriali saranno garantite dalle farmacie ospedaliere.