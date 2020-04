Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 14 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo martedì 14 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +53 nuovi casi, 54 in terapia intensiva

REGIONE – Prosegue l’informazione su Abruzzonews con la principali notizie sull’emergenza Covid19 in Regione. Come ogni giorno anche martedì 14 aprile 2020 spazio ai nuovi dati sui contagi in Abruzzo. Ricordiamo che il Presidente Marsilio ha firmato una nuova ordinanza per contrastare e contenere la diffusione del Covid-19. La stessa consente di effettuare lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari, pur con tutte le sicurezze del caso, é prevista anche la possibilità di recupero e smaltimento dei rifiuti accumulati durante l’inverno sulle spiagge.

Ricordiamo l’ultimo bollettino in attesa di quello odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati complessivamente 2213 casi positivi al Covid 19 (aumento di 53 casi).

Sono 351 pazienti (+5 rispetto a quello di Pasqua) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 54 (stesso dato del giorno prima) in terapia intensiva mentre gli altri 1373 (+29 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

14 APRILE 2020