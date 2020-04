Spesa Sospesa a Chieti, ringraziamenti e punto della situazione

CHIETI – La “Spesa Sospesa” a Chieti del Censorino Teatino è partita alla grande e tantissime sono state le persone che stanno donando nei negozi solidali della città: Conad Marrucina alla Pietragrossa, Conad City in Via della Liberazione, Maxi Casa al Centauro, i negozi della Trinità, ossia Beccheria Di Nisio, Ortofrutta La Valle, Salumeria Sa di Buono, Forno Mafalda e a Chieti Scalo, D’Alberto Market in Via Aterno.

Oltre ai generi alimentari di prima necessità, stiamo raccogliendo presso il Maxi Cassa al Centauro prodotti per la cura della persona e della casa che sono ugualmente importanti per il circa 30% delle famiglie che oggi hanno gravi difficoltà economiche a seguito di questa emergenza sanitaria a cui si va ad aggiungere quella economica.

Grazie alla solidarietà. si è potuto aiutare quasi 500 persone di Chieti con famiglie che vano dalle 2 alle 8 persone in tutta la città, dalla parte alta allo scalo.

Nel video, il coordinatore del progetto Cristiano Vignali ringrazia la cittadinanza per le donazioni, fa un breve punto della situazione e invita a continuare a donare.