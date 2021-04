Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 12 aprile 2021

Notizie del 12 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 557 ricoverati, 65 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 12 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 259 nuovi positivi. Sono stati eseguiti 4.586 tamponi molecolari e 1.306 test antigenici, 3 deceduti, 55.299 guariti, 10.460 attualmente positivi, 557 ricoverati in area medica, 65 ricoverati in terapia intensiva, 9.838 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 12 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS DEL GIORNO

Da oggi cambia la mappa a colori della Regione. Saranno in zona arancione le Province di Pescara e Chieti e la provincia di Teramo salvo i Comuni di Martinsicuro, Colonnella e Nereto, per i quali saranno applicate le massime restrizioni. Sono invece in zona rossa i Comuni di Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Corfinio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

“La provincia dell’Aquila questa settimana ha messo in evidenza un incremento sensibile dei dati – ha dichiarato il Presidente Marsilio i giorni scorsi– incremento che desta preoccupazione, peraltro con numeri che si avvicinano o superano l’incidenza di 250, nonostante che a Pasqua e a Pasquetta sia stato eseguito un numero inferiore di tamponi. Ciò significa che, con prudenza, dobbiamo prendere in considerazione una situazione peggiore dei numeri che oggi la descrivono. Per questa ragione, mentre a Chieti e Pescara non ci sono comuni in zona rossa e nel Teramano ne rimangono solo tre, in provincia dell’Aquila una vasta area della Marsica, compresa Avezzano, la zona della Piana di Navelli e paesi della Valle Subequana verranno messi in zona rossa”.

Nei Comuni che passeranno in arancione tornerà ad essere consentita anche l’attività di barbieri, parrucchieri e centri estetici. Tutto invariato, invece, per quanto riguarda la ristorazione, che resterà consentita per la sola consegna a domicilio e, fino alle 22, con asporto. I bar e le attività identificate dal codice Ateco 56.3 possono fare asporto fino alle 18. Torneranno in presenza le attività scolastiche e didattiche di seconda e terza media. Per le scuole superiori attività didattica in presenza per almeno il 50 per cento della popolazione studentesca, con la restante parte in Dad.