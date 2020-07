Notizie del 4 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 27 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 4 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 3 luglio, parlava di 6 nuovi casi, 27 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 129 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2678 i dimessi/guariti, 464 deceduti. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 6 luglio.

Vi aggiorneremo ugualmente sulla base dei dati forniti quotidianamente dal Ministero della Salute.

Intanto ieri, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, si erano registrati 223 casi e 15 morti. Il totale dei positivi era di 14.0844: di questi 13.849 (-166) si trovavano in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 956 (-7) persone erano ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva erano 79 (-3).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

AGGIORNAMENTO NEWS

Aumentano i casi sia in Abruzzo sia in Italia ma l’invito é a non creare allarmismi. Sia Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia di Padova, sia Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, hanno dicchiarato che la moifica dell’RT in alcune zne dipende dalla presenza di focolai. La ricetta per spegnerli consiste nel fare il tampone a tutti i contatti, amici, parenti e vicini. Eppoi fare multe a chi disattende le misure di quarantena. I dati, invece, sottolineano chissà quale aumento. Intanto la Commissione UE, in tempo di record perché normalmente occorrono due mesi.ha autorizzato l’uso del Remsedivir.