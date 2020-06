Notizie del 29 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e dati: ieri un nuovo caso, 32 i pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 29 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 26 giugno, parlava nuovo caso, 30 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 326 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I positivi erano 458, 2.466 i dimessi/guariti; 358 i positivi. Il prossimo report sarà trasmesso lunedì 29 giugno.

Il bollettino trasmesso dal Ministero della Salute parlava di un solo caso positivo in più nelle 24 ore precedenti a fronte di 787 tamponi processati nei laboratori di riferimento regionali, una percentuale al di sotto dello 0,1. I casi di positività al Covid 19 in Abruzzo erano pertanto saliti a 3286 dall’inizio dell’epidemia. Si era registrato in regione un decesso. Nei reparti Covid dei nosocomi regionali restavano ricoverati ormai soltanto 32 pazienti (3 in meno rispetto a sabato) dei quali 2 (numero invariato nelle ultime 24 ore) in terapia intensiva; 254 persone su tutto il territorio regionale eranoll ancora in isolamento domiciliare. Il numero complessivo degli positivi era sceso a 284.

Sul territorio nazionale il bollettino di domenica parla di 174 nuovi casi, contro i 175 dell’anno precedente. I pazienti affetti da Covid-19 in terapia intensiva erano aumentati di una unità (98 rispetto ai 97 di sabato). 43 di questi si trovavano negli ospedali lombardi. I ricoverati con sintomi erano 1.160 (100 in meno rispetto ai 1.260 di sabato). Le persone in isolamento domiciliare sono 15.423, 56 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. 22 i deceduti.

Dal primo pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

