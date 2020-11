Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 25 novembre 2020

Notizie del 25 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 672 i ricoverati, 71 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 25 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 24 novembre in Abruzzo si registravano 536 nuovi positivi, 18 decessi che hanno portato il totale a 822. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia 7344. I ricoverati in malattie infettive erano 672 in terapia intensiva 72, 15.913 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 25 NOVEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il Premier Giuseppe Conte sul nuovo Dpcm di Natale che se continuerà l’andamento positivi a dicembre le zone rosse i allegeriranno di colore e per Natale verranno emanate misure ad hoc. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha anticipato che il coprifuoco alle 22 potrebbe valere anche per la Messa di Natale, che é una occasione come le altre per diffondere il virus; comunque si deciderà i prossimi giorni. Intanto in Germania si é già stabilito che durante la festività natalizie sarà possibile ritrovarsi al massimo in 10 persone mentre i botti di Capodanno non si terranno in in piazza e sono sconsigliati a casa. In Spagna, invece, il limite sarà di sei persone e dal 24 al 31 dicembre il coprifuoco dall’una alle 6.

Altro tema scottante é quello degli impianti sciistici. La Federazione Sci ha fatto sapere che nel 2020 il fatturato subirà una perdita di 14 miliardi di euro. Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, ha però ribattuto che nessuno sottovaluta l’impatto di una chiusura delle attività sciistiche, però i numeri attuali non rendono compatibile una ipotesi di riapertura, perché vorrebbe dire esporre tutto il Paese a una ripresa della curva epidemica. Sarà fondamentale una concertazione europea.