Notizie del 24 settembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 55 i ricoverati, 4 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 24 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 23 settembre parlava di 22 nuovi positivi, 55 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 701 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 763 i positivi, 477 i deceduti. 3012 guariti/dimessi.

Francesco Sannino, dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università della Danimarca meridionale, Odense, ha dichiarato che tra ottobre e novembre in Italia bisogna aspettarsi picchi di 30mila casi settimanali a cavallo tra ottobre e novembre ma si tratta di una cifra soggetta a variazioni che dipenderanno dall’efficienza e dall’efficacia delle misure di contenimento adottate, il margine di differenza che abbiamo calcolato è del 15 percento per l’infection rate rispetto a quello della prima onda.

Il ministro della Salute Roberto Speranza al question time alla Camera ha ricordato che con l’ordinanza del 13 agosto é stato dato il via libera all’utilizzo di test antigenici che presso gli aeroporti vengono utilizzati per i cittadini che provengono da alcune aree considerate a rischio. I risultati di detti test si sono rivelati incoraggianti, al punt che si sta pensando di estenderli anche alle scuole.