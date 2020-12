Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 2 dicembre 2020

Notizie del 2 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti i ricoverati sono 697, 76 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 2 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 1° dicembre si registravano 396 nuovi positivi su 4184 tamponi analizzati. 13 decessi che hanno portato il totale a 906. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 9.326. I ricoverati in malattie infettive erano 797, in terapia intensiva 76. Gli attualmente positivi erano 17415.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 2 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Oggi inizia l’attivita’ di screening per la rilevazione del Coronavirus tra la popolazione scolastica di Sulmona e domani si partità con L’Aquila.

Il Governatore Marsilio ha fatto sapere che, nel corso dell’incontro tra Stato e Regioni, ha riproposto ai ministri Speranza e Boccia l’ asimmetria nel passaggio da una fascia di rischio a un’altra. Quando si tratta di passare in una fascia di maggior rischio, la relativa classificazione avviene immediatamente, mentre il processo contrario comporta non meno di 21 giorni. Insieme agli altri presidenti, ho chiesto una valutazione più possibile e più ancorata ai dati reali, piuttosto che restare vincolati a un calendario rigido che può produrre esiti paradossali e penalizzazioni ingiustificate. Su questo tema, il confronto con il ministro Speranza proseguirà nei prossimi giorni in vista della scadenza dell’ordinanza ministeriale vigente.

Per quanto riguarda le imminenti festività natalizie, Il Governo sembra, però, deciso a confermare il divieto di ogni spostamento interregionale dal 18 dicembre al 6 gennaio e il coprifuoco alle 22, anche la sera del 24 dicembre. La messa di Natale potrebbe, pertanto, essere anticipata alle ore 20; sulle funzioni religiose il Governo si sta confrontando con la Cei. Dopo le vacanze sulla neve, nelle festività il nuovo dpcm potrebbe fermare anche le crociere.

La Regione ha predisposto il piano operativo per il recupero delle liste d’attesa, elaborato in collaborazione con le Asl, che dopo l’approvazione della giunta entrerà a regime. Punti di forza del piano: aumento dell’orario di servizio del personale dipendente, acquisto di prestazioni dal personale convenzionato, assunzioni di nuovo personale per far fronte all’emergenza.