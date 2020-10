Coronavirus in Abruzzo, dati e contagi del giorno 19 ottobre 2020

Notizie del 19 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 170 i ricoverati, 13 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 19 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 16 ottobre parlava di 178 nuovi casi. Il bilancio dei pazienti deceduti restava fermo a 491. Gli attualmente positivi in Abruzzo erano 2160. 167 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 11 in terapia intensiva, mentre gli altri 1972 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Il prossimo report sarà emesso lunedì 19 ottobre.

Il 18 ottobre in Abruzzo si registravano 221 nuovi positivi su 3718 tamponi analizzati. 76 sono relativi alla Provincia dell’Aquila, 75 a quella di Teramo, 33 a quella di Pescara, 34 quella di Chieti e 3 sulla cui provenienza sono corso delle verifiche. Un decesso. I ricoverati in malattie infettive erano 170 (+1), in terapia intensiva 13. Gli attualmente positivi erano 2513 (+219).

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 19 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dopo una lunga attesa alle 21.30 il Premier Giuseppe Conte ha illustrato le misure anti – Covid previste nel nuovo DPCM. Ecco in sintesi i punti salienti. I Sindaci avranno la facoltà di chiudere strade e piazze dove si creeranno assembramenti. Confermata la chiusura alle 24 di tutta la ristorazione. Per i bar, i pub e altri locali viene anticipato alle 18 lo stop alla vendita non al tavolo. Al ristorante non potranno sedere più di sei persone per tavolo. Sale scommesse e bingo resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 21. Le lezioni a scuola continueranno in presenza; soltanto per le scuole secondarie di secondo grado saranno introdotte nuove modalità di flessibilità. Nella Pubblica Amminstrazione sarà incrementato lo smart working e le riunioni potranno avvenire soltanto a distanza. Confermato il divieto degli sport di contatto amatoriale; non potranno essere organizzate gare a carattere dilettantistico. Vietate sagre e fiere locali. Palestre e piscine avranno una settimana di tempo per adeguarsi ai nuovi protocolli di sicurezza per il settore, a pena di chiusura.