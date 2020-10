Riqualificazione alloggi Ater, presentato il progetto a Montesilvano

Il sindaco De Martinis: “Sull’edilizia residenziale pubblica stiamo lavorando per ristabilire la legalità contro l’abusivismo”

MONTESILVANO – Questa mattina è stato presentato un progetto di riqualificazione degli alloggi residenziali pubblici, che interesseranno 80 famiglie di Montesilvano. Le palazzine si trovano in via Verrotti, via Aldo Moro e via Cadorna. Oggi l’Ater ha consegnato i lavori alla ditta che, per 308mila euro, si è aggiudicata gli interventi da realizzare con i fondi del sisma.

“La riqualificazione delle case Ater è un bel passo avanti per Montesilvano – ha detto il sindaco Ottavio De Martinis -. Sull’edilizia residenziale pubblica stiamo lavorando per ristabilire la legalità contro l’abusivismo e per questo ringrazio il consigliere delegato Marco Forconi e Mario Lattanzio, presidente dell’Ater Pescara per l’ottimo lavoro svolto. Troppi stabili sul territorio presentano situazioni critiche dal punto di vista strutturale, alcune sono case Ater datate come quelle di viale Europa, altre che necessitano di manutenzione. Nei mesi scorsi insieme all’Ater abbiamo valutato gli interventi da effettuare, i primi interesseranno gli alloggi di via Cadorna, via Aldo Moro e via Verrotti, nei prossimi mesi si passerà anche agli edifici di viale Europa e via Rimini, quest’ultimi attraverso un progetto di finanza.

Grazie ai bonus emanati dal governo si troverà una strada percorribile da realizzare in tempi brevi, in particolare per quello di viale Europa, risalente agli anni Quaranta, in cui si trovano appartamenti inagibili che purtroppo siamo stati costretti a chiudere. É importante dare risposte agli inquilini ma ridare decoro urbano in una zona centrale della città e altamente turistica. Gli sfratti per le occupazioni abusive al momento sono bloccati e verranno ripresi dopo dicembre, come stabilito dal governo in questo momento e stiamo pensando anche ad un maxi sgombero all’inizio del 2021 per chiudere definitivamente un capitolo triste per la nostra città. Sempre su via Rimini l’amministrazione comunale provvederà a realizzare, nell’ambito del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche), alcuni scivoli per disabili”.

Soddisfatto il presidente dell’Ater Pescara Mario Lattanzio: “Ringrazio il sindaco De Martinis e il consigliere Forconi per le operazioni svolte sugli alloggi Ater del territorio – ha spiegato il presidente Lattanzio -. Siamo alla conclusione di un iter per la consegna dei lavori per un valore di 308mila euro su 80 appartamenti di via Cadorna, via Aldo Moro e via Verrotti. Interverremo sulle parti in comune dei palazzi come la facciata, le gradinate, i balconi e lesioni strutturali presenti. Abbiamo altri progetti da effettuare con il sisma bonus per viale Europa e con l’eco bonus in via Rimini per il rifacimento del cappotto e degli impianti elettrici. Nei prossimi giorni faremo un sopralluogo anche negli alloggi del Colle, in via Vittorio Emanuele, per capire il tipo di intervento da effettuare”.

L’architetto Gianni D’Addazio dell’Ater ha spiegato nel dettaglio il tipo di intervento: “In viale Europa gli alloggi presentano una situazione di totale degrado, alcuni sono chiusi perché inagibili e la riqualificazione è un’occasione per sistemare dal punto di vista strutturale e di arredo urbano. Attualmente ci sono sei appartamenti di cui tre murati, nel nuovo progetto è previsto un aumento di volumetria con un terzo piano e ulteriori due alloggi. L’edificio è innovativo e possiede tutte le caratteristiche strutturali di efficientamento energetico con un linguaggio architettonico competitivo che diventa anche scenografico per il collegamento del tratto finale di via Emilia. L’idea per viale Europa è quella di realizzare oltre ai garage anche dei locali commerciali. La tempistica dei lavori è breve anche per gli interventi relativi ai bonus stimiamo entro il 2022 per un totale di 2 milioni e mezzo di euro. Su via Rimini invece è previsto un progetto di finanza, su cui si lavorerà senza trasferire gli inquilini”.