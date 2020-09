Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 16 settembre

Notizie del 16 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa del bollettino sono 42 i ricoverati, 4 le persone in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 16 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 15 settembre parlava di 18 nuovi positivi, 42 ricoverati, 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 545 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 566 i positivi, 473 i deceduti, 2970 i guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 15 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino del 15 settembre 2020 parlava di 1.229 nuovi casi sul territorio nazionale, 2.222 ricoverati, 201 quelli in terapia intensiva, 37.289 in isolamento domiciliare; 9 decessi

La ASL Roma 5 ha allestito l’ambulatorio mobile che opererà nelle scuole nel caso venga riscontrato un caso di positività. Sul mezzo è stato installato lo stesso che si può trovare nei drive-in e che permette di avere in 30 minuti l’esito dei test.

La Regione Liguria ha disposto che la vaccinazione antinfluenzale sarà gratuita in Regione Liguria non solo per gli over 65 ma anche per i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni e per le persone tra i 60 e i 65 anni.

Il ministero dell’Istruzione Lucia Azzolina ha impugnato l’ordinanza della Regione Piemonte voluta dal presidente Alberto Cirio che prevede l’obbligo per le scuole di misurare la temperatura di studenti e studentesse a scuola, e alle famiglie di certificarla.