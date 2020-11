Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 14 novembre 2020

Notizie del 14 novembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati; in attesa i aggiornamenti sono 567 i ricoverati, 57 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 14 novembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’ultimo bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 13 novembre parlava di 683 nuovi casi, 567 pazienti ricoverati e 57 in terapia intensiva, 15 decessi che hanno portato il totale a 661. Nell’ultima settimana in Abruzzo si sono registrati 4.269 casi in 7 giorni, il 25% del totale

Il report settimanale dell’Istituto Superiore della sanità ha evidenziato un ulteriore forte incremento dei casi che, nel periodo dal 26 ottobre all’8 novembre, ha portato l’incidenza a 648,33 per 100.000 abitanti. Emergono “forti criticità dei servizi territoriali e il raggiungimento attuale o imminente, in un numero crescente di Regioni/PA, delle soglie critiche di occupazione dei servizi ospedalieri. Ciò interessa l’intero territorio nazionale. 12 regioni all’11 novembe 2020 avevano superato almeno una soglia critica in area medica o Terapia intensiva. Nel caso si mantenga l’attuale trasmissibilità, quasi tutte le Regioni/PA hanno una probabilità maggiore del 50% di superare almeno una di queste soglie entro il prossimo mese”.

Il Direttore del Dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, commentando i dati del report settimanale dell’ISS, ha rilevato che il numero di casi di Covid-19 nel nostro Paese è salito a 650 per 100mila abitanti, anche se questa settimana l’Rt é sceso da 1,7 a 1,4 e questo potrebbe essere interpretato come un piccolo segnale della diminuzione della trasmissione da attribuire ai provvedimenti che sono stati sinora presi. L’aumento sia dei ricoveri ospedalieri sia dei ricoveri in terapia intensiva giustifica ulteriori misure restrittive che devono essere prese soprattutto nelle Regioni che sono a rischio più elevato e naturalmente.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza, ospite del TG 1, ha detto he si sta tentando i costruire misure che siano adeguate rispetto alla situazione di ciascun territorio e non un’unica misura nazionale uguale per tutti, precisando che non devono essere assilutamene interpretate come padelle perché ciascuno sta veramente facendo il posibile per arginare la diffusione del contagio. Speranza é parso ottimista in chiave futura perche nei prossimi mesi arriveranno anche vaccini efficaci e sicuri e cure nuove.

É uscita la bozza della Legge Bilancio da 38 miliardi che blocca i licenziamenti fino al 31 marzo e proroga per il congedo di paternità di sette giorni anche per il 2021. Prevede per il bonus bici e monopattini uno stanziamento di 100 milioni di euro nel 2021 e 350 milioni per potenziare i servizi di trasporto scolastico di Comuni e Regioni. Esonero contributivo del 100%, per massimo trentasei mesi e per un importo massimo di 6.000 euro, per le assunzioni degli under 35; per un massimo di quarantotto mesi per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Previsti anche bonus in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e grandi elettrodomestici; proroga del bonus facciate e del cosiddetto bonus verde. Inoltre, ci saranno più fondi per aumentare del 27% l’indennità di esclusiva della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria e per riconoscere una specifica indennità infermieristica.

Il gruppo di lavoro del Ministero della Salute ha preparato la bozza di un Protocollo contenente le indicazioni terapeutiche per le cure a casa dei malati di Covid. “Paracetamolo per i sintomi febbrili, gli antinfiammatori se il quadro clinico del paziente Covid inizia ad aggravarsi, cortisone solo in emergenza per evitare di aggredire il sistema immunitario del malato. -si legge nella bozza- Nessun antireumatico, ne’ antibiotici. Eparina per le persone che hanno difficolta’ a muoversi”.