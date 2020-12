Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 1° dicembre 2020

Notizie del 1° dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa di aggiornamenti sono 714 i ricoverati e 76 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 1° dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il 30 novembre si registravano 556 nuovi positivi su 4184 tamponi analizzati. 7 decessi che hanno portato il totale a 839. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 8939. I ricoverati in malattie infettive erano 714, in terapia intensiva 76. Gli attualmente positivi erano 18.192.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 1° DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Continua la campagna di screening sulla popolazione della provincia dell’Aquila. gli screening saranno attivi nei comuni di Balsorano, Barete, Celano, Fontecchio, Gagliano Aterno, Santo Stefano di Sessanio e Tagliacozzo.

Intanto, il Governo pronto a varare nuovo Dpcm di Natale. L’intenzione é quella di confermare il coprifuoco alle 22 il divieto di spostamento anche tra le Regioni gialle; possibile apertura dei negozi (inclusi centri commerciali e magazzini) probabilmente sarà prorogata fino alle 21. Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, ha convocato per stamattina le Regioni, l’Anci e l’Upi. Saranno presenti, in videoconferenza,anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, e il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Le Regioni chiederanno “di consentire l’apertura dei servizi di ristorazione fino alle ore 23, sia per le attività di somministrazione nel locale sia per le attività di asporto” e di “consentire le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, che si trovino all’interno di alberghi e/o strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che sono ivi alloggiati” oltreché di “consentire le attività sportive al chiuso che prevedano lezioni esclusivamente individuali“.

Il Govrnatore Marsilio ha fatto sapere di essersi confrontato con i suoicolleghi delle Regioni Alpine definendo una strategia comune che vuole l’apertura degli impianti di risalita a Natale solo per chi pernotta almeno una notte nelle diverse destinazioni sciistiche abruzzesi o per chi possiede o affitta una seconda casa.