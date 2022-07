Cori alla luna, escursione notturna stasera alla Riserva Borsacchio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il prossimo 29 Luglio 2022 si terrà nella Riserva Borsacchio, presso la fonte d’accolle, un nuovo e grande evento di promozione e valorizzazione del territorio del calendario estivo delle Guide del Borsacchio che quest’anno sta toccando numeri record. Cori alla Luna è un meravigliosa escursione breve, lungo gli antichi percorsi che da Roseto degli Abruzzi portano al meraviglioso Borgo di Montepagano, fino alla storica fontana dell’Accolle.

Il piazzale della Fontana sarà reso un set all’aperto in mezzo alla natura e grazie all’aiuto della Protezione Civile sarà illuminato per la prima volta dopo un anno di oblio e oscurità. Alla fonte verrà allestito uno spazio a cura dell’associazione Vecchio Borgo con oggetti legati alla tradizione ed agli usi del Museo delle arti materiali di Montepagano e lungo il tragitto verrà narrata la leggenda di San Pasquale.

Cuore dell’evento un incredibile concerto del coro polifonico Ars Vocalis che si esibirà fra la fonte antica con alle spalle i meravigliosi calanchi illuminati dalla luna. Arte, Storia, Natura in un unico evento aperto a tutti patrocinato da Comune di Roseto degli Abruzzi, Provincia di Teramo e Regione Abruzzo.

“Qui l’appello delle Guide, con la collaborazione di WWF IAAP FIAB Chaikana Roseto Cammina, di partecipare in massa e sostenere l’enorme sforzo che da anni portiamo avanti per valorizzare i territori e letteralmente mantenerli. Ad esempio la fontana d’accolle ogni anni, più volte l’anno, viene curata ripristinata dai volontari a loro spese per far si che sia decorosa per cittadini e turisti. Tutte le opere, le pulizia sui sentieri, sulla spiaggia ed i progetti di tutela e monitoraggio che stanno salvando la flora e la fauna della Riserva hanno dei costi che sosteniamo da soli. Per questo invitiamo tutti a partecipare e chi vorrà potrà lasciare un piccolo contributo che sarà un tassello di sostenibilità e di salvezza per tutte le specie ed i luoghi della Riserva Borsacchio” riferisce Marco Borgatti, Presidente Guide Del Borsacchio -Guardia Ambientale – Direttivo WWF Teramo – Presidente FIAB Roseto.

Esibizione serale del coro “Ars Vocalis” alla Fonte d’Accolle nella Riserva Naturale Regionale Borsacchio con escursione lungo la strada panoramica.

PROGRAMMA

21.00 – Partenza escursione dal parcheggio antistante

Pizzeria Antica Ricetta, Via Accolle 3

21.30 – Narrazione Leggenda di San Pasquale

22.00 – Arrivo alla Fonte d’Accolle ed esibizione del Coro Ars Vocalis

Durante l’evento sarà allestita, a cura dell’Associazione Culturale Vecchio Borgo, la mostra di alcuni oggetti del Museo Civico della Cultura Materiale di Montepagano.