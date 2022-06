Coppa Italia delle Regioni 2022: 9° posto per la Fitarco Abruzzo a Paestum

PAESTUM – Nella trasferta campana, i 18 atleti della Fitarco Abruzzo, hanno ottenuto un record assoluto portando la squadra al 9° posto in classifica finale, risultato di estremo rilievo se si considera che per numero di iscritti risulta essere solo la 15esima regione d’Italia, segnale che il movimento arcieristico in Abruzzo ha volontà e capacità per svilupparsi sul territorio. È riuscita a risalire di ben 9 posizioni rispetto allo scorso anno con una squadra affiatata e prestante.

Quattro risultati di eccellenza nelle finali individuali, svolte domenica 19 giugno, nel parco Archeologico di Paestum. Vince con il coltello tra i denti la Medaglia di Bronzo Gabriele Maranzano nell’agguerrita classe juniores olimpico a 70 metri, stesso colore di medaglia per Giuseppe Chiarilli dopo aver dominato la classifica compound nel Tiro dj Campagna, medaglia d’argento per Gianni Di Virgilio anch’esso primo nella gara di qualifica nel Tiro di Campagna con l’arco olimpico, e infine, dopo un terzo posto in qualifica nella classe allievi con l’arco olimpico, vince medaglia d’oro la giovane Flavia Trabucco.

Quest’ultima insieme ad un’altra promessa dell’arcieria abruzzese Alberto D’Orsogna, domani saranno nuovamente in viaggio per la convocazione in un raduno con la nazionale giovanile a Rovereto (TN), stessa località in cui nel weekend si è svolta la selezione per i futuri Campionati Europei in cui a spiccare è stata l’ormai famosa arciera pescarese Roberta Di Francesco.

Il Presidente Aldo Di Silverio si è detto soddisfatto per questo fantastico risultato, frutto di un lungo lavoro, fatto di scelte organizzative, ma soprattutto dell’impegno di tutti i ragazzi che con sacrificio e impegno hanno migliorato le loro capacità in onore della regione Abruzzo.