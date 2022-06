Laboratori di Falegnameria per l’Ambiente al via a Montesilvano

MONTESILVANO – Nella giornata di ieri, 20 giugno, al Palacongressi di Montesilvano alla presenza dell’Assessore Deborah Comardi ha preso il via il 1° dei “Laboratori di Falegnameria per l’Ambiente” previsti dal “Progetto Montesilvano per l’Ambiente 2022“ ideato dall’Assessore al Turismo e agli Eventi Deborah Comardi e realizzato dall’Associazione Amare Montesilvano.

Tutti esauriti i posti disponibili per oggi ma anche per il giorno 25 giugno. Il programma dei laboratori di Falegnameria, prevede 8 laboratori a partire da oggi e termineranno nel mese di ottobre. Saranno tenuti da Fabrizio Verrigni artigiano falegname, da Paola Candeloro e Bruna Brunetti coordinatrice.

Ai partecipanti, accompagnati dai genitori, sono stati distribuite le pettorine con il simbolo dell’evento e le sacche del Comune di Montesilvano. Ogni partecipante ha realizzato un piccolo oggetto partendo dallo schizzo su carta fino alla sua realizzazione, seguiti passo passo dai genitori ma anche dagli organizzatori. I lavoretti sono stati realizzati con materiali riciclati ed ecocompatibile, alla fine del laboratorio i partecipanti dopo la foto di rito, hanno portato a casa il lavoro svolto.

Tra i partecipanti anche un gruppo di ragazzi stranieri ospitati nelle sedi del Progetto SAI dell’Azienda Speciale di Montesilvano accompagnati dall’educatore dott.ssa Anna Dell’Elce che hanno interagito con grande interesse a tutte le fasi del laboratorio,creando degli oggetti utili e simpatici.

“Abbiamo avuto a questo primo appuntamento il pienone e già per la data del 25 giugno numerose prenotazioni dichiara il Presidente di Amare Montesilvano Renato Petra, questi laboratori oltre ad essere un momento di aggregazione sono anche un veicolo di conoscenze legate all’ambiente e all’ecosistema”.

Assessore Deborah Comardi: questo progetto rientra nelle “Giornate per l’Ambiente 2022”, ma in particolare il laboratorio di falegnameria rappresenta un bel momento di condivisione tra i bambini ed i genitori che partecipano all’ideazione e successivamente alla realizzazione di un oggetto utile con materiali da riciclo.

“Montesilvano per l’Ambiente 2022” ha previsto varie attività legate all’ambiente: tra queste anche dei “Laboratori di Pittura per l’Ambiente”che saranno utili all’insegnamento di alcune tecniche pittoriche con l’utilizzo di prodotti non inquinanti ed ecocompatibili ai bambini e ai ragazzi.

Per prenotazioni wzap 3733001667 o alla mail amaremontesilvano@libero.it