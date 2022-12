Coppa Italia, Chieti Calcio Femminile – Cantera Pescara 10-0

CHIETI – Il Chieti Calcio Femminile inizia come meglio non poteva la Coppa Italia: inserite nel Raggruppamento 4 con la Cantera Pescara per il primo turno, le neroverdi vincono la partita di andata con un copioso 10-0 allo Stadio “G. Di Pietrantonio” ed ipotecano la qualificazione al turno successivo. Il ritorno a Pescara è fissato per l’8 gennaio. Partita senza storia con le pescaresi che non hanno mai impensierito Falcocchia e le teatine che, con un’ottima prestazione di squadra, hanno portato a casa una vittoria che fa morale dopo il deludente pareggio casalingo in campionato con il Crotone ed in vista della prossima impegnativa trasferta a Palermo domenica prossima. Gissi e Makulova le mattatrici del match con quattro e tre reti a testa rispettivamente. Mister Lello Di Camillo deve fare a meno delle squalificate Giulia Di Camillo e Stivaletta e manda dunque in campo un undici inedito con De Vincentiis, Di Sebastiano, Di Domenico, Passeri e D’Intino dal primo minuto.

Il Chieti segna subito al 3′: cross di Passeri che taglia tutta l’area, arriva Makulova in scivolata e non lascia scampo a Nardulli. Dopo venti minuti, De Vincentiis deve lasciare il campo per infortunio a Chiellini. Il Chieti è tambureggiante e dopo aver sfiorato il raddoppio con D’Intino e Martella, lo trova al 35′: D’Intino mette un bel pallone a centro area dove Gissi si fa trovare pronta alla deviazione vincente. Ci prova ancora D’Intino al 37′, ma Nardulli le nega la gioia del gol che però arriva con un tiro-cross di Makulova al 41′.

Due minuti ancora un’imprendibile Makulova impegna severamente Nardulli che si salva. Nardulli è di nuovo attenta al 45′ sulla conclusione di Gissi, ma deve capitolare un minuto dopo: ottima palla filtrante di Martella per Di Domenico che con millimetrica precisione piazza il pallone dove Nardulli non può proprio arrivare. Si va al riposo sul 4-0.

Anche nella ripresa è solo Chieti. Al 3′ quinta rete con un bolide su punizione di Makulova che si infila ll’incrocio dei pali. Al 7′ arriva la sesta marcatura: Nardulli compie due miracoli prima su Giada Di Camillo, poi su Gissi, ma nulla può sul tocco di Carnevale. Al 16′ sfiora la rete di testa su perfetto cross di Esposito. Dopo un tentativo alto di Liberatore al 19′, il Chieti fa sette al 20’con Gissi che mette il pallone in rete su cross dalla fascia di Makulova. Al 25′ il gol più bello della giornata: è bravissima Gissi a girarsi in rovesciata da terra non lasciando scampo a Nardulli. Al 29′ Martella ci prova dalla distanza ma trova l’opposizione di Nardulli. Due minuti dopo ancora l’estremo difensore della Cantera è brava su Gissi. L’unico tiro in porta del match della Cantera al 35′ con un calcio di punizione di Salzetta deviato dalla barriera, poi Falcocchia blocca il pallone. Il Chieti non è ancora soddisfatto e continua ad attaccare. Gli ultimi due gol della partita sono al 41′ di Martella che corregge a rete su cross di Carnevale ed errore di Nardulli e al 44′ di Gissi che sigla il poker personale su cross di Iannetta. Sconfitta pesante per la Cantera Pescara al cospetto di un ottimo Chieti che ottiene una roboante vittoria davanti al suo pubblico.

TABELLINO:

CHIETI CALCIO FEMMINILE-CANTERA PESCARA 10-0

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia, Di Camillo Giada, De Vincentiis (20′ pt Chiellini), Di Sebastiano (12′ st Liberatore), Martella, Di Domenico (12′ st Di Gesualdo), Makulova, Esposito, D’Intino (12′ st Iannetta), Passeri (1′ st Carnevale), Gissi (31′ st Iannetta). A disp.:

All.: Di Camillo Lello

Cantera Pescara: Nardulli, Eugeni (6′ st Di Benedetto), Cicala, Gatta, Meletti, Candeloro (9′ st Cobo), Salzetta, Iurino, Di Credico (32′ pt Di Fazio R.), Zito (7′ st Sangiuliano), Limongi (3′ st Di Fazio P.). A disp.: Di Benedetto, Fusco. All. Gabrielli Alessandra.

Arbitro: Giorgiani di Pesaro

Assistenti: Torrelli e Cipriani di Avezzano

Marcatrici: 3′ pt, 41′ pt e 3′ st Makulova, 35′ pt, 20′ st, 25′ st e 44′ st Gissi, 46′ pt Di Domenico, 7′ st Carnevale, 42′ st Martella