Città dell’Aquila inserita nella Rete Itinerari europei di Carlo V

L’AQUILA – “L’inserimento della città dell’Aquila nella Rete degli Itinerari europei di Carlo V rappresenta un’opportunità enorme per il territorio, sotto il profilo culturale, sociale e della promozione turistica”. Con queste parole il Grand’ufficiale della Repubblica italiana, Rosa Nicoletta Tomasone, vice presidente della Rete di cooperazione europea dell’itinerario culturale “Le vie di Carlo V” e presidente del Centro culturale internazionale Einaudi, ieri, all’Aquila per partecipare al convegno “Margherita d’Austria e l’itinerario europeo di Carlo V”, ha sancito l’ingresso della città nella Rete internazionale.

All’evento, promosso da Itinera Carolus V Imperator – Culturale route of the council of Europe, dal Centro culturale Einaudi e dalla Daimon Edizioni, hanno preso parte, tra gli altri, la scrittrice e giornalista, Monica Pelliccione, autrice del libro “Alla corte di Margherita” (Daimon Edizioni) e il direttore della filiale aquilana della Banca d’Italia, Giuseppe Ortolani. Hanno inviato i saluti il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, l’assessore comunale al turismo, Ersilia Lancia, e la presidente del Comitato tecnico dei festeggiamenti per il Cinquecentenario di Margherita d’Austria, Fabrizia Aquilio.

“Questo evento”, ha dichiarato il Grand’Ufficiale Tomasone ”segna il gemellaggio tra la città dell’Aquila e la Rete di cooperazione europea, che porterà L’Aquila all’attenzione europea per la promozione di iniziative congiunte per creare sinergie e operare secondo i principi di coesione, inclusione e sostenibilità. Una collaborazione nata dalla pubblicazione del libro della giornalista Monica Pelliccione, incentrato sulla figura di Margherita d’Austria, governatrice dell’Aquila a metà Cinquecento. Una delle figura più autorevoli dell’epoca”.

Alla Rete di cooperazione europea dell’itinerario culturale “Le vie di Carlo V”, riconosciuta nel 2015 dal Comitato Europeo, hanno aderito numerosi enti e associazioni di oltre 20 Stati europei, del Nord Africa e dell’America Centrale. A margine della manifestazione, in cui sono stati presentati due documenti inediti, lettere in lingua originale inviate dagli aquilani alla “madama Margherita”, il Centro culturale internazionale Einaudi ha conferito alla giornalista Pelliccione, in occasione del 25esimo anniversario del Premio letterario nazionale “Umberto Fraccacreta” la menzione speciale, con la seguente motivazione: “Da una donna del Rinascimento, l’autrice trae linfa per intrecciare sapientemente storia e territorio e proiettare L’Aquila nel panorama europeo”.