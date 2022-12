24 Frecciarossa sulla linea adriatica e novità sui treni regionali in Abruzzo

Regionale ogni giorno 167 treni in circolazione, per quasi 38 mila posti a sedere offerti e 800 posti bici, attiva la nuova fermata di Martinsicuro sulla Linea Adriatica per Ancona

REGIONE – Oltre 9mila collegamenti al giorno in treno e circa 23mila corse in bus tra Italia ed Europa. Il Polo Passeggeri del Gruppo FS composto da Trenitalia (capogruppo di settore), Busitalia e Ferrovie del Sud Est, unisce grandi, medie e piccole città con collegamenti sempre più capillari, per viaggiare insieme all’insegna dell’intermodalità e del rispetto dell’ambiente. Oggi a Milano Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha presentato la Winter Experience 2022: la nuova offerta invernale, al via da domenica 11 dicembre, che mira a sviluppare una mobilità sempre più integrata, multimodale e sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale.

Frecce, Intercity, Eurocity, Euronight e Il Regionale garantiranno in Italia oltre 6.700 collegamenti in treno, ai quali si aggiungono più di 13.600 corse bus. In Europa, nuovo mercato domestico del Gruppo FS, saranno oltre 2.400 i collegamenti complessivi al giorno in treno e 9.000 le corse bus in Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Grecia.

Per quanto riguarda i treni nazionali in circolazione in Abruzzo, la nuova offerta conferma i 20 Frecciarossa che collegano la città della Madonnina con la Costa Adriatica e trasforma in Frecciarossa i 4 treni della Venezia – Lecce con tappa nelle Marche e in Abruzzo, portando così a 24 i Frecciarossa in circolazione ogni giorno sulla Linea Adriatica.

Le novità per i treni del Regionale in Abruzzo

La programmazione dell’offerta concertata con Regione Abruzzo – committente e programmatrice dei servizi ferroviari – vede circolare ogni giorno 167 treni, per 37.600 posti a sedere complessivi. Inoltre, per gli amanti delle due ruote, l’offerta ferroviaria prevede circa 800 posti bici a disposizione ogni giorno a bordo treno, che saliranno a 1100 dal periodo primaverile, quando torneranno in servizio le carrozze dedicate con 64 posti bici ognuna. In Abruzzo il trasporto della bici è gratuito, nei limiti dei posti disponibili su ciascun treno, grazie ad un Protocollo d’intesa sottoscritto da Trenitalia con Regione Abruzzo.

Da domenica 11 dicembre sarà attiva la nuova fermata di Martinsicuro, tra Porto D’Ascoli e Alba Adriatica, che incrementa l’offerta abruzzese degli hub ferroviari disponibili sulla direttrice adriatica a nord di Pescara: 8 i treni che vi faranno sosta nei giorni feriali e 6 nei festivi.

La fermata di Martinsicuro – posta a meno di 1 chilometro dal lungomare – facilita l’utilizzo del treno per residenti e turisti, incrementando così l’attrattività della fascia costiera tra Alba Adriatica e la foce del Tronto.

Confermato anche il Pescara Air Link – che mette in connessione la stazione di Pescara Centrale e l’Aeroporto d’Abruzzo – con il quale Trenitalia conferma la volontà di rendere strutturale l’offerta intermodale ferro/gomma, per lo sviluppo del trasporto collettivo e, di conseguenza, delle città e delle aree urbane.

Il nuovo servizio combinato treno+bus per l’Aeroporto – di recente attivazione e realizzato in sinergia con TUA – si aggiunge alle altre opzioni intermodali già attive in Abruzzo a Teramo (Baltour), L’Aquila (AMA), Avezzano (SCAV) e Sulmona (Comune di Sulmona): servizi che sono tessere importanti di un mosaico che punta a rendere l’intermodalità opzione privilegiata per un trasporto economico, rapido ed ecosostenibile.