Coop Centro Italia sostiene il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona

Anche quest’anno torna la partnership tra la Coop Centro Italia e la Cooperativa Sociale Horizon Service a sostegno del Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona

SULMONA – Anche quest’anno Coop Centro Italia ha deciso di sostenere il Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona gestito dalla Horizon Service società Cooperativa Sociale. Due sono le iniziative partite in questi giorni, a cui ne seguiranno altre nelle prossime settimane a cui daremo notizia.

Da ieri – giovedì 17 novembre – è partita la vendita del latte a marchio Coop in edizione speciale con packaging dedicato al contrasto alla violenza di genere e al numero antiviolenza nazionale 1522.

Per ogni confezione di latte venduta nei punti vendita della Provincia dell’Aquila (L’Aquila, Avezzano, Celano e Sulmona) verranno donati 10 centesimi al Centro Antiviolenza “La Libellula” di Sulmona per progetti di inclusione sociale e lavorativa delle donne prese in carico. La campagna dura fino al 25 novembre, Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, e comunque fino a esaurimento scorte.

Da oggi, venerdì 18 novembre, nel punto vendita Coop Centro Italia di Sulmona, parte la campagna di sensibilizzazione “La violenza è pane quotidiano”, sostenuta dalla Sezione Soci del punto vendita. Ogni sacchetto del reparto panetteria sarà accompagnato da un biglietto da visita in cui sono riportati i contatti del Centro Antiviolenza “La Libellula”, raggiungibili h. 24 in caso di emergenza.

La campagna coinvolge volutamente il reparto panetteria perché la violenza sulle donne si verifica ogni giorno, così come siamo soliti acquistare il pane quotidianamente. L’accostamento di due azioni comuni che quotidianamente si verificano devono spingere tutte e tutti noi a una riflessione circa la gravità del fenomeno della violenza di genere e della violenza assistita.

È per questo che diventa necessario sostenere i Centri Antiviolenza che quotidianamente operano a supporto delle donne che vi si rivolgono e, allo stesso tempo, è necessario moltiplicare iniziative di sensibilizzazione e prevenzione come queste per diffondere la cultura della nonviolenza e la conoscenza di servizi per il contrasto presenti sul territorio.

A sostegno dell’iniziativa, da lunedì 21 novembre a mercoledì 1° dicembre sarà presente all’ingresso del supermercato un banchetto informativo promosso dalle ragazze in Servizio Civile presso il Centro Antiviolenza “La Libellula” e la struttura rifugio “La Casa delle Donne” di Sulmona.

Vista l’importanza dell’iniziativa e il grande impatto che sicuramente potrà generare, invitiamo tutta la popolazione a partecipare alle iniziative messe in campo recandosi presso i punti vendita di Coop Centro Italia della Provincia dell’Aquila.