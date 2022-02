A Chieti un convegno sulle concessioni demaniali: ecco quando

Il convegno, organizzato dalla Sezione AIGA di Chieti si terrà il 4 febbraio all’Auditorium Sirena di Francavilla al mare

CHIETI – Venerdì 4 Febbraio si svolgerà in Francavilla al Mare, presso l’Auditorium del Palazzo Sirena, sito alla Via John Fitzgerald Kennedy il convegno dal titolo: “Le concessioni demaniali alla luce delle recenti sentenze (numeri 17 e 18 del 9 novembre 2021) dell’Adunanza Plenaria: quale futuro e quali prospettive?”

Come spiega l’Avv. Elio Carlino, Presidente di Aiga Chieti e componente dell’Ufficio Legislativo della Giunta Nazionale Aiga: “la manifestazione, proposta nell’ambito della programmazione formativa annuale offerta dall’Aiga Sezione di Chieti e patrocinata dall’Ordine degli Avvocati di Chieti, si pone l’obiettivo di costituire un’occasione di studio e confronto per discutere delle possibili conseguenze sulle concessioni demaniali alla luce delle recenti sentenze dell’Adunanza plenaria nonché anche del possibile impatto, che avranno sull’amministrazione del territorio, in ambito provinciale, le suddette pronunce”.

“Quest’ultimo tema, attualmente al centro del dibattito istituzionale,” prosegue l’Avv. Alessandro Di Sciascio, Consigliere Aiga Chieti e docente di Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi di Teramo “risulta di particolare rilevanza per il nostro territorio interessato dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria”.

Al consesso parteciperanno, per i saluti istituzionali:

Avv. Luisa Russo, Sindaco di Francavilla al Mare;

Leo Castiglione, Sindaco di Ortona;

Avv. Francesco Menna, Presidente Provincia di Chieti;

Avv. Goffredo Tatozzi, Presidente Ordine Avvocati Chieti;

Avv. Fernando Alfonsi, Cordinatore Aiga Regione Abruzzo.

Il Consesso sarà introdotto dall’Avv. Elio Carlino mentre la moderazione e le conclusioni saranno affidate al Presidente del Tar Abruzzo Sezione di Pescara, dott. Paolo Passoni.

Il tavolo dei relatori sarà invece, composto da:

Prof. Avv. Nino Paolantonio, Ordinario di diritto Amministrativo Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Dott.ssa Elena Quadri, Consigliere di Stato

Avv. Ph.D. Alessandro Di Sciascio,AIGA Chieti, docente presso l’Università degli Studi di Teramo

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Chieti con il riconoscimento di n. 3 crediti in materia non obbligatoria.

L’accesso all’auditorium sarà consentito solo con il Super Green Pass, in conformità alle attuali cogenti restrizioni.

Pe ragioni organizzative è gradita la prenotazione che potrà essere inoltrata al seguente recapito: segreteria.aiga.chieti@gmail.com.