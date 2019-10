Contributo annuale di 50mila euro per la Fisi Abruzzo

REGIONE – Una notizia eccezionale giunge dalla Regione Abruzzo, da oggi con i crismi dell’ufficialità: è stato assegnato per il triennio 2019-2021 al comitato regionale abruzzese della Fisi un contributo annuale di 50.000 euro. Il capitolo di spesa è stato denominato “Sostegno a iniziative sportive di carattere giovanile del Comitato Regionale Abruzzese della Fisi”.

Raggiante il presidente della Fisi Cab Angelo Ciminelli: “Un grazie a tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale, al presidente Lorenzo Sospiri e all’assessore allo sport Guido Liris, oltre al consigliere relatore Simone Angelosante. Cercheremo di far fruttare al meglio questa somma e ci impegneremo al massimo per ampliare il nostro movimento in tutte le discipline degli sport invernali”.